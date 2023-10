Szokujące podłoże zamachu w Brukseli. Media ujawniają: Abdesalem L. zatrzymany

Do tragicznych wydarzeń doszło wczoraj po godzinie 19:00. Z pierwszych informacji podanych przez media wynikało, że mężczyzna zastrzelił dwie osoby, które były kibicami reprezentacji Szwecji. Raniony został też kierowca taksówki, którą jechali. Według świadków wykrzykiwał hasła o egzekucji niewiernych.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa byłego reprezentanta. "Trzy razy przestrzelimy"

Mecz Belgia - Szwecja przerwany. Nowe informacje dotyczące zamachowca

W wideo opublikowanym w mediach społecznościowych zamachowiec mówił o przynależności do ISIS oraz o pomszczeniu muzułmanów. Z tego powodu media zaczęły łączyć tę sytuację z konfliktem palestyńsko-izraelskim, ale wg. belgijskiej prokuratury brakuje dowodów, żeby stwierdzić czy takie były rzeczywiste motywacje sprawcy. Inni wskazują, że mogło chodzić o zemstę na Szwedach - w tym kraju niedawno doszło do zamieszek po tym, jak w Sztokholmie spalono Koran. Na to powiązanie wskazywałyby też działania belgijskich służb. Narodowe Centrum Kryzysowe poinformowało, że policja obserwuje miejsca związane ze szwedzką społecznością w Belgii.

Podejrzanym o dokonanie zamachu jest Abdesalem L. - donosi "The Brussels Times". To 45-letni Tunezyjczyk, który wcześniej zdradzał swoje ekstremistyczne poglądy w internecie. Już w ojczyźnie służby wiązały go z działalnością terrorystyczną. Wcześniej belgijskie urzędy odrzuciły jego wniosek o azyl - na razie nie jest jasne, czemu nie został wydalony z kraju. W wyniku tych wydarzeń Belgowie ocenili zagrożenie terroryzmem w kraju na poziomie trzecim, a w Brukseli - pierwszy raz od 2016 roku - na poziomie czwartym. Zwiększono również czujność na granicach z Holandią oraz Francją. Liczne nagrania pokazywały terrorystę w pomarańczowej kurtce przemieszczającego się na motocyklu.

Około godziny 9:00 rano pojawiły się pierwsze informacje o aresztowaniu podejrzanego. "Belgijska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zabicie dwóch obywateli Szwecji przed meczem eliminacji do Euro 2024 pomiędzy Belgią a Szwecją" - poinformowała telewizja Sky Sports.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rząd zaleca, żeby unikać niepotrzebnych podróży z oraz do Brukseli. Uniwersytet KU Leuven odwołał już dzisiejsze zajęcia, a inne uczelnie analizują sytuację. Pracownikom urzędowym zalecono pracę z domu. Dzisiaj o godzinie 15:00 ma się zebrać Rada Bezpieczeństwa, która określi poziom zagrożenia terroryzmem w stolicy Belgii oraz całym kraju.