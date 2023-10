Zamachowiec opublikował nagranie. Najwyższy stopień zagrożenia

Dwóch szwedzkich kibiców zostało zamordowanych na ulicach Brukseli w poniedziałek około godziny 19:15, na półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu Belgia - Szwecja w eliminacjach do Euro 2024. Trzecia osoba została ranna i trafiła do szpitala, na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zamach na ulicach Brukseli, dwóch szwedzkich kibiców nie żyje

Napastnik, który w trakcie ataku miał krzyczeć "Allah akbar!", opublikował wideo na Facebooku, w którym przedstawił się jako osoba należąca do Państwa Islamskiego, która "zabiła trzech niewiernych", by "zemścić się za muzułmanów". Zamachowiec najpierw zaatakował w pobliżu placu Sainctelette szwedzkich kibiców przebywających w taksówce, potem zaczął strzelać do innych osób będących w pobliżu. Uzbrojony w M16 poruszał się po ulicach Brukseli na skuterze. Mimo to, służbom nie udało się go zatrzymać.

Belgijskie władze z premierem Alexandrem De Croo na czele potwierdziły na konferencji prasowej zorganizowanej nad ranem, że zamachowcem był 45-letni mężczyzna pochodzenia tunezyjskiego, przebywający nielegalnie na ziemi belgijskiej. Był znany policji z handlu ludźmi, nielegalnego handlu i stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Wnioskując o możliwość legalnego zamieszkania w Belgii, otrzymał decyzję negatywną w październiku 2020 r., po czym zniknął z radarów.

W Brukseli został wprowadzony najwyższy, czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego, z kolei w całej Belgii trzeci. W nocy brukselskie służby zamknęły na kilka godzin dzielnicę Schaerbeek, gdzie miał mieszkać podejrzany. Mimo poszukiwań, nie znaleziono go. Władze przekonują, że atak nie miał podłoża w konflikcie Izraela z Palestyną. Jednak trzeba pamiętać, że w Szwecji niedawno doszło do spalenia Koranu.

Mecz Belgia - Szwecja przerwany. Kibice opuścili stadion dopiero po kilku godzinach

Mecz Belgii ze Szwecją rozgrywany na stadionie Króla Baudouina I w Brukseli, który znajduje się na obrzeżach stolicy, w dość dużej odległości od miejsca zamachu, rozpoczął się punktualnie. Po pierwszej połowie był wynik 1:1 po golach Romelu Lukaku i Viktora Gyokeresa. W przerwie do zainteresowanych dotarły jednak doniesienia o zamachu, piłkarze nie chcieli już dalej grać, a mecz został przerwany ze względów bezpieczeństwa, co potwierdziła w oficjalnym komunikacie UEFA. Biorąc pod uwagę, że w grupie F eliminacji do Euro 2024 wszystko jest już jasne (awans wywalczyły Belgia i Austria), spotkanie być może nie zostanie dokończone w ogóle.

Kibice obu zespołów dla bezpieczeństwa zostali zatrzymani na stadionie jeszcze przez kilka godzin, na ich twarzach było widać smutek i strach. Belgijscy fani wspierali przyśpiewkami o jedności kibiców ze Szwecji. Dopiero po północy kibice obu drużyn mogli opuszczać obiekt. Przyjezdnych jednak poproszono, by w miarę możliwości schowali szwedzkie barwy.

- Terroryzm uderza bezkrytycznie, jego celem jest sianie strachu, nieufności i podziałów w naszym wolnym społeczeństwie. Terroryści muszą wiedzieć, że nigdy nie sprawią, że się poddamy. Nigdy nas nie pokonają. Belgia to solidny kraj, w którym obywatele żyją w pokoju. Ten pokój jest antidotum na terror - podsumował premier Belgii Alexander De Croo.

AKTUALIZACJA. Belgijska minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden po godzinie 9 poinformowała, że podejrzany o dokonanie zamachu został "zneutralizowany" przez belgijskie służby. Prokuratura federalna potwierdziła, że podejrzany został odnaleziony w kawiarni w Schaarbeek oraz że znaleziono broń, za pomocą której dokonał wczoraj ataku. Podejrzany został zneutralizowany strzałem w klatkę piersiową i został przewieziony do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł.