Terrorystyczny zamach przed meczem eliminacji Euro 2024. Nie żyją dwie osoby

Jak opisuje Rob Harris ze "Sky News", dwie zastrzelone osoby miały na sobie koszulki szwedzkiej kadry. "The Spectator Index" podaje, że zamachowiec to członek Państwa Islamskiego (ISIS).

Zamach na ulicach Brukseli

Do ataku doszło po godzinie 19:00. Jak wynika z informacji belgijskich mediów, mężczyzna w pewnym momencie zaczął gonić za tłumem i strzelać z dużej broni. Zastrzelił dwoje obywateli ze Szwecji. Prawdopodobnie to byli kibice drużyny "Trzech Koron", którzy przyjechali na mecz eliminacji Euro 2024 r. z Belgią. Do zamachu doszło pięć kilometrów od Stadionu Króla Baudouina, ale belgijska policja nie potwierdziła jeszcze, czy atak ma związek z meczem.

Centrum Brukseli jest w tej chwil zamknięte, policja nie chce ujawniać szczegółów. Wiadomo jedynie, że zamachowiec należy do Państwa Islamskiego, jednej z największych organizacji terrorystycznych na świecie, samozwańczego quasi-państwa na terytorium Iraku i Syrii. Miał zemścić się za krzywdy na muzułmanach. Według świadków krzyczał "Allahu Akbar" (arab. Bóg jest wielki) i mówił o egzekucji niewiernych.

Assosciated Press powiązuje terrorystę z konfliktem na linii Izrael - Hamas, który mocno poruszył Europę. W dodatku podejrzewa się, że atak może mieć związek z rozwijającym się w regionie handlem narkotykami.

Na wideo z Brukseli widać, jak zamachowiec ubrany w czerwoną kurtkę wyciąga nagle broń, goni za grupą ludzi i do nich strzela.

Po dokonaniu ataku terrorysta opublikował w sieci wideo, w którym chwalił się, że zabił niewiernych i przyznał się do powiązań z ISIS. Podał swoje nazwisko - Slayem Slouma. Mówił, że zemścił się za zamordowanie muzułmańskiego dziecka w Chicago, które zostało zadźgane nożem.

- Zastrzeliłem dwie osoby, żeby pomścić muzułmanów, którzy umierają za swoją religię - powiedział.

W związku z zamachem wzmożono ochronę na meczu Belgia - Szwecja.