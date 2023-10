Afera we Włoszech dopiero nabiera tempa. Uzależniony piłkarz poszedł na współpracę

Nicolo Fagioli może zostać zawieszony przez włoską federację piłkarską (FIGC) nawet na trzy lata, w dodatku grozi mu kara grzywny. Piłkarz Juventusu poszedł na współpracę, która może mieć wpływ na zmniejszenie jego kary.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz żartuje z debiutu. "Owce będą mi się śniły"

Piłkarz Juventusu uzależniony od hazardu

Nazwisko Fagioliego padło jako pierwsze przy ujawnianiu afery bukmacherskiej we włoskiej piłce. Były paparazzo i skandalista Fabrizio Corona kolejno podaje nazwiska piłkarzy zamieszanych w nielegalne obstawianie meczów.

Piłkarz Juventusu był już przesłuchany przez policję, prokuraturę i komisję dyscyplinarną FIGC. Postanowił pójść na współpracę.

Fagioli grał co najmniej 18 miesięcy u nieautoryzowanego bukmachera, który prawdopodobnie jest powiązany z mafią. W tym czasie zdążył wydać co najmniej 100 tys. euro. Według "Il Messaggero" podczas zeznań miał przyznać, że jest uzależniony. Według "La Repubbliki" Juventus miał wiedzieć o uzależnieniu swojego zawodnika od hazardu, ale postanowił tego nigdzie nie zgłaszać. Klub przekonywał, że pomagał mu w walce z nałogiem i Fagioli nie sprawiał żadnych problemów.

Fagioli wskazał osobę, która go namówiła

Zdaniem "Il Messaggero" Fagioli został namówiony do gry przez innego piłkarza, który jest zamieszany w aferę bukmacherską. Wskazał na Sandro Tonaliego. Pomocnik Newcastle United był już przesłuchany ws. afery i zwolniony ze zgrupowania reprezentacji Włoch po złożeniu zeznań.

Tonali miał powiedzieć Fagioliemu o nielegalnym bukmacherze i jego aplikacji, zachęcił do jej zainstalowania i nielegalnej gry. Piłkarz Juventusu przyznał, że to od niego dowiedział się o stronie. - Nie wiem, czy stawiał na piłkę nożną - miał dodać w zeznaniach.

Fagioli poszedł na współpracę ze służbami, co może skutkować zmniejszeniem kary zawieszenia dla niego o 1,5 roku. Z kolei prokuratura przejęła telefon Tonaliego w celu zdobycia nowych dowodów w sprawie.

Co z Zalewskim?

Jednym z zamieszanych w aferę bukmacherską jest Nicola Zalewski. Corona wskazał Polaka jako jednego z graczy stawiających u nieautoryzowanego bukmachera. Co prawda reprezentant Polski przyznał, że nigdy nie grał u bukmachera, to Corona przekonuje, że ma wiadomości od jego matki, która miała błagać o to, by paparazzo nie ujawniał nazwiska jej syna. PZPN nie odnosi się do sprawy ze względu na brak oficjalnych dokumentów.

Według włoskich mediów Fagioli nie powiedział nic nt. Zalewskiego i jego potencjalnej grze u nielegalnego bukmachera.

Nieoficjalnie lista Corony ma obejmować nawet ponad 50 nazwisk, w tym piłkarzy, dobrze opłacanych trenerów i prezesów klubów z południowych Włoch. Zalewski ma nie być jedynym piłkarzem Romy zamieszanym w aferę.

Według włoskiego prawa zawodowi sportowcy mają możliwość obstawiać wyniki wydarzeń sportowych, ale mogą to robić wyłącznie w autoryzowanych zakładach i nie mogą grać na wyniki w dyscyplinach, które uprawiają.