Były piłkarz ekstraklasy musiał uciekać z Izraela. "W głowie miałem jedną myśl"

Konflikt palestyńsko-izraelski podzielił nie tylko europejskie społeczeństwo, ale również środowisko piłkarskie. Są głosy apelujące o brutalną zemstę - jak ten należący do byłego piłkarza Wisły Kraków, ale nie brakuje również słów wsparcia dla Palestyny - często powiązanych z nienawiścią do Żydów.

Były piłkarz z ekstraklasy wspomina wydarzenia w Izraelu. "Byłem w szoku"

Pojawiają się również liczne relacje ludzi, którzy w Izraelu mieszkają i pracują. O tym, że ludzie byli mordowani jak zwierzęta opowiadał były trener przygotowania fizycznego Legii Warszawa. Uciekać z kraju musiała rzeczniczka Wisły Kraków, która była w Tel Awiwie na krótkich wakacjach. Teraz głos na temat wydarzeń w Izraelu zabrał Emilijus Zubas. To były bramkarz GKS-u Bełchatów i Podbeskidzia Bielsko-Biała, obecnie piłkarz Hapoelu Tel Awiw.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" golkiper reprezentacji Litwy przyznał, że dzień przed atakiem nie działo się nic nadzwyczajnego. Nic nie wskazywało na to, że już kilkanaście godzin później Hamas zaatakuje Izrael.

- Przed siódmą syreny obudziły moją mamę. Wszyscy razem zeszliśmy do schronu, gdzie przeglądaliśmy wiadomości, aby upewnić się, czy nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Przez pierwsze dziesięć, może piętnaście minut w internecie nic się nie pojawiało. Nikt nie spodziewał się ataku terrorystycznego ze strony Hamasu. Nagle przeczytaliśmy, że ze Strefy Gazy zostały wysłane rakiety na Izrael, później wkroczyli do kraju. Byłem w szoku. Zaczęło się przewijać coraz więcej informacji, pisali do mnie koledzy, klub. To był stresujący poranek - wspomina bramkarz.

"W głowie miałem tylko jedną myśl"

To nie był pierwszy raz w historii, gdy Hamas zaatakował Izrael. Do tej pory nie były to jednak ataki na taką skalę. W tym wypadku doszło do zmasowanej ofensywy, a terroryści przekroczyli granicę Strefy Gazy.

- To jest straszne. Ktoś atakuje cię w miejscu, gdzie byłeś bezpieczny. Nie czułem się, jakbym uciekał, a zostawiał dom, przyjaciół i klub. W głowie miałem tylko jedną myśl. Chciałem uratować siebie, ale przede wszystkim rodzinę. Musiałem zrobić wszystko, aby oni poczuli się bezpiecznie, żeby było im lepiej. Udało się, ale to trudne być z dala od Izraela w takiej sytuacji - przyznaje.

Pomimo takich przeżyć Zubas pojechał na zgrupowanie reprezentacji Litwy. Bramkarz zagrał w pierwszym składzie w meczu z Bułgarią, który Litwini wygrali 2:0. W tym spotkaniu nosił na ramieniu czarną opaskę - jak sam przyznaje po to, żeby uhonorować tragicznie zmarłych Izraelczyków.

- To był gest dla dzieci, kobiet i osób starszych zamordowanych podczas wojny. Chciałem, aby Izraelczycy widzieli, że ich wspieram. Jestem razem z nimi. Tylko tworząc jedność, pokonamy terrorystów - stwierdził.

We wtorek 17 października Litwini zagrają u siebie z reprezentacją Węgier. Litwa ma jeszcze minimalne szanse na awans na mistrzostwa Europy, ale w dużej mierze zależą one od innych wyników.