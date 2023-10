Ale demolka w el. Euro 2024. Ta reprezentacja sięgnęła dna

Reprezentacja Cypru znajduje się ostatnio w koszmarnej formie. Potwierdziła to również w niedzielę, przegrywając w siódmym meczu el. Euro 2024 z Gruzją 0:4. Do tej pory Cypryjczycy nie zdobyli w nich nawet punktu i prawdopodobnie już tego nie zrobią. Spoglądając na statystyki to aktualnie radzą sobie nawet gorzej od takich zespołów jak Gibraltar czy Liechtenstein.

