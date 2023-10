Nie żyje Kacper Hanas. Tragiczne wieści. Miał 18 lat

Do tragedii doszło przed meczem Bizon Medyka - LKS Olszynka w podkarpackiej B-Klasie. Podczas przygotowywania boiska do spotkania zginął 18-letni piłkarz gospodarzy Kacper Hanas - informuje portal nowiny24.pl. Dokładne okoliczności nieszczęśliwego wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Do zdarzenia doszło w sobotę 14 października.

4 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl