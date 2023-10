Sensacja w meczu Wieczystej. To była ostatnia akcja, czerwony Pazdan [WIDEO]

Była 43. minuta niedzielnego pojedynku: Sokół Sieniawa - Wieczysta Kraków. Właśnie wtedy po dośrodkowaniu z lewej strony, w polu karnym upadł Paweł Łysiak. Sędzia spotkania uznał, że został odepchnięty i po chwili podyktował rzut karny dla Wieczystej Kraków, w barwach której w wyjściowej jedenastce zagrali dwaj byli reprezentacji Polski: Michał Pazdan oraz Jacek Góralski i były piłkarz Legii Warszawa - Thibault Moulin. Po raz kolejny tymczasowym trenerem krakowian był inny były kadrowicz - Sławomir Peszko.

Sceny w meczu Wieczystej. Kontrowersyjny karny, wykluczenie Pazdana, a potem hit

- Mecz Wieczystej i karny to nierozłączna para. Goście bili głowa w mur, 3 sytuacje zmarnował Fidziu, a w końcówce 1 połowy delikatny faul na Łysiaku i Favorov z "11" do siatki. Karny waszym zdaniem czy nie? - napisał na Twitterze dziennikarz Maciej Szcześniewski o tym kontrowersyjnym rzucie karnym dla faworytów rozgrywek.

Trudno się z jego słowami nie zgodzić, bo karny był bardzo wątpliwy, nie widać było wyraźnego odepchnięcia. W dodatku dla Wieczystej Kraków był to już ósmy rzut karny w tym sezonie! w dwunastu spotkaniach ligowych.

Z jedenastki do siatki trafił Ukrainiec Denys Favorov. Długo wydawało się, że będzie to jedyny gol w meczu. W doliczonym czasie mieliśmy wielkie emocje. Najpierw w 92. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Michał Pazdan i goście kończyli mecz w dziesiątkę. Trzy minuty później gospodarze mieli ostatni w spotkaniu rzut wolny, w pole karne rywali powędrował nawet ich bramkarz. Po dośrodkowaniu w pole karne Błażej Sapielak źle piąstkował piłkę, wprost pod nogi rywala, który mocnym strzałem pod poprzeczkę doprowadził do sensacyjnego remisu.

Wieczysta po tym remisie została liderem rozgrywek. Ma 23 punkty, tyle samo co wicelider - Siarka Tarnobrzeg, punkt więcej od Avii Świdnik i dwa od Czarnych Połaniec oraz Garbarni Kraków. Sokół z 11 punktami zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli (na 18 drużyn).

Wieczysta w następnej kolejce zagra u siebie z Podhalem Nowy Targ (21 października, godz. 12). Sokół Sieniawa zmierzy się na wyjeździe z Chełmianką Chełm (20 października, godz. 14.30).