Zwycięski debiut nowego trenera reprezentacji Niemiec. Choć zaczęło się nieciekawie [WIDEO]

Rozgrywane w Niemczech Euro 2024 już za osiem miesięcy, tymczasem w sobotę doszło do debiutu nowego selekcjonera reprezentacji Niemiec. Hansiego Flicka, którego kadencja z kadrą narodową okazała się katastrofą, tak jak kilka lat temu w Bayernie Monachium zastąpił Julian Nagelsmann. Na pierwszy ogień dla 36-latka, Niemcy polecieli na krótkie tournée po Ameryce Północnej i w sobotę zmierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner broni krytykowanego piłkarza. "Czasami potrzebuje wsparcia"

Zwycięski debiut Nagelsmanna w reprezentacji Niemiec. Choć zaczęło się nieciekawie

Julian Nagelsmann nie przeprowadził terapii szokowej w kadrze i mecz rozgrywany w East Hartford w Connecticut rozpoczęli zawodnicy, których w większości można się spodziewać, choć trzeba zaznaczyć, że aż sześciu piłkarzy podstawowej jedenastki Niemców z sobotniego spotkania zdążyło już skończyć 30 lat.

I Niemcy wcale nie rozpoczęli tego meczu najlepiej, bo to Amerykanie za sprawą swojego lidera Christiana Pulisicia w 27. minucie objęli prowadzenie. Skrzydłowy Milanu popisał się fantastycznym strzałem z dystansu, po którym Marc-Andre Ter Stegen tylko odprowadził piłkę wzrokiem do bramki.

Zespół Gregga Berhaltera nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku do końca pierwszej połowy. W 39. minucie do wyrównania doprowadził Ilkay Guendogan. Pomocnik FC Barcelony wykończył efektowną akcję dwójkową z Leroyem Sane.

Po zmianie stron dominacja Niemców nie podlegała już żadnej dyskusji. To też przełożyło się na gole. W 58. minucie niezbyt składną akcję naszych zachodnich sąsiadów i podanie Robina Gosensa sfinalizował Niklas Fullkrug, który wykorzystał sytuację sam na sam z amerykańskim bramkarzem.

Trzy minuty później było już 3:1 dla Niemiec. Tym razem Fullkrug do gola dołożył asystę i choć znów w akcji Niemców nie zabrakło szczęścia, to po podaniu napastnika Borussii Dortmund do pustej bramki trafił Jamal Musiala.

Niemcy pokonali na wyjeździe Stany Zjednoczone 3:1, a Julian Nagelsmann rozpoczął przygodę z kadrą narodową od wygranej. Kolejne spotkanie towarzyskie gospodarze Euro 2024 rozegrają w nocy z wtorku na środę, gdy o 2:00 czasu polskiego zmierzą się w Filadelfii z Meksykiem.