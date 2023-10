Zbigniew Boniek reaguje na karę dla Legii za mecz w Alkmaar. "Organy totalnie niezależne"

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z AZ Alkmaar (0:1) w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Po meczu zdecydowanie więcej mówiło się jednak o skandalu, do jakiego doszło po spotkaniu pod stadionem.

Według relacji rzecznika prasowego Legii - Bartosza Zasławskiego - ochrona na stadionie AZ zamknęła stadion, uniemożliwiając części zawodników i sztabu szkoleniowego Kosty Runjaicia wejście do klubowego autokaru. Mimo próśb ze strony Polaków ochrona drzwi nie otworzyła, mimo że pod stadionem nie było żadnego zagrożenia.

To doprowadziło do nerwowej sytuacji i przepychanek, w których uderzony został m.in. właściciel i prezes Legii - Dariusz Mioduski. Holenderska policja zatrzymała dwóch zawodników Legii: Josue i Radovana Pankova. Obaj zostali wyprowadzeni z autokaru i spędzili noc na komisariacie w Alkmaar.

Piłkarze nie wrócili z drużyną do Polski. I Josue, i Pankov do kraju wrócili dopiero w piątek wieczorem. Legia nie ma zamiaru odpuszczać sprawy z Alkmaar. W środę warszawiacy opublikowali materiał wideo, w którym zaprezentowali kulisy tego, co wydarzyło się po meczu.

Boniek skomentował decyzję UEFA ws. zajść w Alkmaar

Mimo że na materiałach wideo widać, że legioniści byli w Alkmaar ofiarami, to najpierw oni zostali ukarani przez UEFA. W piątek europejska federacja nałożyła na Legię grzywnę w wysokości 15 tys. euro, a na kibiców zakaz wyjazdu na mecz trzeciej kolejki Ligi Konferencji Europy, kiedy drużyna Kosty Runjaicia zagra ze Zrinjskim Mostarem.

Co ważne, UEFA zaznaczyła w oficjalnym oświadczeniu, że "decyzja ta jest niezależna od śledztwa, które jest prowadzone w sprawie incydentów, które miały miejsce po starciu Legii z AZ Alkmaar. Dalsze informacje dotyczące tego dochodzenia zostaną podane do wiadomości publicznej w odpowiednim czasie".

W podobnym tonie sprawę skomentował były prezes PZPN oraz wiceprezes UEFA - Zbigniew Boniek - który porozmawiał z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

- Nie umiem tego skomentować z prostej przyczyny - mówimy o karze za zachowanie się kibiców. Ja byłem na wszystkich meczach reprezentacji Polski i też prawie na każdym meczu dostawaliśmy jakąś karę, bo ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, coś było nie tak. Nie wiem, co się stało tam na wejściu, nie wiem, czy były tam jakieś problemy - powiedział Boniek.

I dodał: - Słyszałem, że było ich dużo. Ale muszę powiedzieć, że organy jurysdykcyjne w UEFA są totalnie niezależne. Nawet nie wiem, kiedy obradują, kto jest ich przewodniczącym i w jakim są składzie. To nie jest tematem ani Komitetu Wykonawczego, ani wiceprezydentów, ani prezydenta. To jest niezależnie wybrany raz organ, który prowadzi swoją działalność.

- Jeśli chodzi o to, co stało się w "strefie zero", to jest prowadzone osobne postępowanie. Tak samo jak wszyscy czekam niecierpliwie na to, co to postępowanie pokaże i co wyjaśni. Są różne komentarze. (...) Cały czas jest otwarte postępowanie wyjaśniające. Stworzono odpowiednią grupę, która ma się tym zająć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Po decyzjach będziemy mogli to komentować - zakończył Boniek.

Na razie w grupie, w której poza Legią, AZ i Zrinjskim gra też Aston Villa, wszystkie drużyny mają po trzy punkty. Mecz Zrinjski - Legia 26 października o 21:00.