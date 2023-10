5 meczów, 22 gole. Oto najlepsza reprezentacja na świecie. Kosmos! [WIDEO]

Na mundialu odpadli po rzutach karnych z późniejszymi brązowymi medalistami, a teraz są w niebywałej formie. Reprezentacja Japonii w piątek ograła Kanadę aż 4:1 i zanotowała piąte zwycięstwo z rzędu z co najmniej czterema strzelonymi golami. Mecze towarzyskie w wykonaniu Azjatów to prawdziwy pokaz pięknej gry. Czy to aktualnie najlepsza reprezentacja na świecie?

