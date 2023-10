Szokujące sceny we Francji! Zawodniczki w pośpiechu uciekały do szatni [WIDEO]

To miał być normalny mecz 4. kolejki francuskiej ligi D1 Arkema, w którym Paris Saint-Germain mierzyło się ze Stade Reims. Spotkanie miało jednak odbyć się na stadionie Georges-Lefevre w Saint-Germain-en-Laye, ale zostało przeniesione do Poissy z niecodziennej przyczyny - z powodu grzyba na boisku.

Szokujące sceny we Francji! Fajerwerki na murawie, zawodniczki uciekały do szatni

Ale nawet to było niczym w porównaniu do wydarzeń z samego meczu. Już w pierwszej połowie ktoś na terenie stadionu lub w pobliżu odpalał petardy, jednak spotkanie wtedy nie zostało przerwane. Gole do przerwy nie padły, a tuż po zmianie stron wydarzyło się coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał.

W 46. minucie na murawę stadionu w Poissy zaczęły spadać fajerwerki! Spowodowały one, że piłkarki w pośpiechu uciekały do szatni. Najszybciej w całej sytuacji zareagowała obrończyni PSG Elisa De Almeida, która błyskawicznie nakazała koleżankom z obu drużyn zbiec z boiska.

- Jest w nas więcej strachu niż bólu. Teraz staramy się, aby zawodniczki były skoncentrowane i rozgrzane, aby móc wrócić na boisko, gdy organy ścigania zidentyfikują problem – mówiła w telewizji Canal+ Amandine Miquel, trenerka Stade de Reims. Ale mimo chęci drużyny gości do gry. spotkanie nie zostało już wznowione, jako że nikt nie mógł w takich okolicznościach zagwarantować zawodniczkom bezpieczeństwa. Teraz PSG i Reims muszą czekać na decyzje władz ligi, które postanowią, co zrobić z przerwanym meczem.

Nie wiadomo, co kierowało sprawcą całego zamieszania. Na wideo widać, jakby fajerwerki wystrzelono spoza terenu stadionu w kierunku boiska, na którym grały piłkarki, więc nie ma mowy o przypadku.

Być może jest to spowodowane wprowadzeniem stanu najwyższego zagrożenia terrorystycznego we Francji przez prezydenta Emmanuela Macrona, po tym jak dokonano ataku terrorystycznego w szkole w Arras, gdzie nożownik zamordował nauczyciela i ranił dwie inne osoby.

Jak podał francuski minister spraw wewnętrznych, atak w Arras miał związek z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, gdzie doszło do krwawej wojny pomiędzy bojownikami Hamasu a Izraelem.