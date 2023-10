Oto ranking najlepiej zarabiających piłkarzy. Włos się jeży na głowie. Jest Lewandowski

Po tym, jak skłócony z Manchesterem United Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr Saudyjczycy stwierdzili, że rozpoczną podbój europejskiego rynku piłkarzy. Wraz z początkiem letniego okna transferowego do tamtejszej ligi przechodzili m.in. Karim Benzema, N'golo Kante czy Neymar. Można jedynie przypuszczać, że największe futbolowe gwiazdy nie przenosiły się ze względu na poziom sportowy. Z pewnością niemałą motywacją były pieniądze, których w Arabii Saudyjskiej nie brakuje. Sprawia to, że tegoroczne zestawienie najlepiej zarabiających piłkarzy świata zostało zdominowane przez zawodników z Saudi Professional League.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Cristiano Ronaldo nie ma sobie równych. Za nim Messi i Neymar

Na pierwszym miejscu w rankingu magazynu "Forbes" znalazł się wspomniany Ronaldo, który niemal rok występuje w zespole Al-Nassr. Tuż po transferze Portugalczyk od razu stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. W ciągu roku na konto Ronaldo trafia aż 248 mln euro. Na wynagrodzenie 38-latka składają się nie tylko występy na boisku, ale również kontrakty reklamowe z firmami, takimi jak Nike czy Jacob&Co - specjalistą w dziedzinie zegarków. Cristiano Ronaldo jest samodzielnym liderem klasyfikacji.

Na drugiej lokacie uplasował się Lionel Messi, który w porównaniu do zarobków Ronaldo inkasuje o wiele mniejszą kwotę. Mimo to za rok gry Argentyńczyk zgarnia 128 mln euro, więc i tak nie ma na co narzekać. Pensja Messiego z pewnością byłaby niższa, gdyby nie transfer do amerykańskiego Interu Miami. Klub Davida Beckhama zapewnił katarskiemu mistrzowi świata większe zarobki niż te, które otrzymywał w Paris Saint-Germain. W dużej mierze pochodzą one od sponsorów, takich jak Adidas czy Apple TV. Dodatkowo Messi bardziej otworzył się na rynek w Stanach Zjednoczonych, co w przyszłości z pewnością zapewni mu mnóstwo profitów.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na najniższym stopniu podium stanął Neymar. Brazylijczyk, podobnie jak Messi, w ostatnim okienku odszedł z PSG i trafił do saudyjskiego Al-Hilal. Tam oprócz pieniędzy otrzymał także mnóstwo przywilejów, a jego zachcianki zostały zrealizowane w błyskawicznym tempie. W nowym zespole Neymar zarabia aż 106 mln euro. Jego głównymi sponsorami są Puma, Konami i Red Bull. Czwarte miejsce w zestawieniu najlepiej zarabiających piłkarzy zajął były kolega Neymara, czyli Mbappe. Francuz po roku gry jest bogatszy o 105 mln euro. Niewiele mniej zarabia również Karim Benzema - nowy nabytek saudyjskiego Al-Ittihad. Zdobywca Złotej Piłki inkasuje rocznie 101 mln euro.

Lewandowski na końcu stawki

Od piątego miejsca kwoty, jakie kluby płacą najlepiej zarabiającym zawodnikom są już zdecydowanie niższe. Co ciekawe, ta część rankingu została zdominowana przez piłkarzy występujących w Premier League.

Tuż za pierwszą dziesiątką znalazł się Robert Lewandowski. 32 miliony euro za rok, które otrzymuje po przenosinach do Barcelony zapewniły mu 11. miejsce. 24 miliony to wynagrodzenie, jakie Polak dostaje od klubu, natomiast reszta zysków pochodzi z kontraktów reklamowych. Obecnie w gronie partnerów Lewandowskiego znajdują się między innymi Spotify, Nike czy Oanda.

Oto ranking najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie