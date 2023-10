Media: Barcelona walczy o transfer. To może być następca Lewandowskiego

W ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto Robert Lewandowski po agresywnym ataku rywala doznał kontuzji kostki. Z tego powodu 35-latka zabrakło na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski oraz w ostatnich meczach Barcelony. Co prawda niebawem Lewandowski wróci do gry, jednak nie zmienia to faktu, że w drużynie mistrzów Hiszpanii przydałaby się jeszcze jedna "dziewiątka".

Barcelona rusza po wielki talent. Real Madryt też ma na niego chrapkę

Nieobecność Roberta Lewandowskiego sprawiła, że Xavi musiał znaleźć nowego, tymczasowego napastnika, który zajmie miejsce Polaka. Najczęściej na tej pozycji oglądaliśmy skutecznego w tym sezonie Ferrana Torresa lub niedawno sprowadzonego Joao Felixa. Obaj piłkarze przyzwoicie zastępowali Lewandowskiego, jednak momentami widać było, że nie jest to ich nominalne miejsce na boisku. Z tego powodu media donoszą, że Barcelona przygląda się utalentowanemu piłkarzowi.

Włoski dziennikarz Gianluca di Marzio oraz kataloński "Sport" zdradzili, że w kręgu zainteresowań FC Barcelony znalazł się Matija Popović. To 17-letni Serb niemieckiego pochodzenia, który występuje w drużynie U-19 Partizana Belgrad. W obecnym sezonie młodzieżowej serbskiej ligi Popović rozegrał 25 spotkań, w których zdobył aż 21 bramek i zaliczył pięć asyst. Mierzący 187 cm napastnik mógłby stać się następcą Roberta Lewandowskiego, który w sierpniu skończył 35 lat. Dodatkowym atutem w przypadku młodego Serba jest fakt, że jego umowa z Partizanem wygasa 31 grudnia 2023 roku. Wtedy Barcelona mogłaby zakontraktować piłkarza za darmo, co z pewnością byłoby świetną informacją dla prezesa Joana Laporty.

Takiej okazji nie mógłby przegapić również Real Madryt. Z doniesień hiszpańskich dziennikarzy wynika, że Florentino Perez chciałby ściągnąć Popovicia do siebie. Oprócz hegemonów z La Ligi do walki o transfer utalentowanego Serba włączyła się również Borussia Dortmund, która jest znana ze ściągania młodych, perspektywicznych piłkarzy. Oprócz występów w klubie Matija Popović to również siedmiokrotny reprezentant Serbii w drużynie U-17. W maju tego roku napastnik miał okazję grać w meczu przeciwko hiszpańskiej młodzieżówce, w której wystąpił Lamine Yamal. Kto wie, być może niebawem obaj piłkarze zostaną kolegami z drużyny. Jeśli Barcelonie udałoby się podpisać kontrakt z 17-letnim napastnikiem, to zawodnik od razu może dołączyć do zespołu, ale równie prawdopodobne jest natychmiastowe wypożyczenie do Partizana, w którym występuje.