Sensacja w el. Euro 2024. Dobrze, że Polacy nie trafili do tej grupy

Do tej pory udziału w mistrzostwach Europy w Niemczech pewne są tylko cztery reprezentacje. Poza gospodarzami chodzi o Belgię, Francję i Portugalię. Te trzy drużyny awansowały do finałów w piątek 13 października.

Grupa śmierci w walce o Euro 2024. Szanse na awans mają aż cztery drużyny

Walka o awans na pewno nie zostanie dzisiaj rozstrzygnięta w grupie H. W niej rywalizuje ze sobą sześć zespołów. Można jednak założyć, że dwa z nich już straciły szanse, by znaleźć się na turnieju finałowym poprzez eliminacje - Irlandia Północna i San Marino. Pozostałe cztery drużyny - Słowenia, Dania, Finlandia i Kazachstan - wciąż mają ogromne szanse na bezpośredni awans.

Po rozegraniu sześciu meczów eliminacyjnych Słoweńcy i Duńczycy mają po 13 punktów, a Finowie i Kazachowie po 12. W dodatku dzisiaj dojdzie do dwóch pojedynków, które dla wszystkich tych zespołów są bardzo ważne. O 18:00 Słowenia zmierzy się z Finlandią, a o 20:45 Dania zagra z Kazachstanem.

Decydujące mecze grupy H

Słowenia - Finlandia - 14.10.2023 - 18:00

Dania - Kazachstan - 14.10.2023 - 20:45

Finlandia - Kazachstan - 17.10.2023 - 18:00

Dania - Słowenia - 17.11.2023 - 20:45

Słowenia - Kazachstan - 20.11.2023 - 20:45

Oczywiście największą sensacją jest obecność w tym gronie reprezentacji Kazachstanu. Piłkarze z tego kraju nigdy wcześniej nie awansowali na mistrzostwa Europy. W eliminacjach do Euro 2020 Kazachowie zajęli przedostatnie miejsce w grupie. Teraz radzą sobie doskonale. Choć kwalifikacje rozpoczęli od domowej porażki ze Słowenią, to w kolejnym meczu pokonali Danię 3:2, mimo że do 86. minuty przegrywali 1:2. Dzisiaj będą liczyli na kolejne trzy punkty z tą reprezentacją. Tym razem zadanie jest o tyle trudniejsze, że Kazachstan gra na wyjeździe.

Tabela grupy H

Słowenia - 13 punktów - bilans bramkowy 13:6 Dania - 13 pkt - 12:5 Finlandia - 12 pkt - 11:4 Kazachstan - 12 pkt - 9:5 Irlandia Północna - 3 pkt - 4:8 San Marino - 0 pkt - 0:21

Za to w niedzielę 15 października walkę o awans będzie kontynuować reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni tego dnia zmierzą się na Stadionie Narodowym z Mołdawią. Do tej pory Polacy zdobyli dziewięć punktów, co na ten moment daje im drugie miejsce w grupie E. Jeżeli Polska wygra wszystkie mecze do końca eliminacji, to wywalczy awans na Euro 2024.