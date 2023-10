Zwrócił uwagę na rozświetlony Narodowy w TVP i się zaczęło. Szef TVP Sport: "Gównoburza"

W czwartek Michał Probierz debiutował jako selekcjoner reprezentacji Polski. Prowadzona przez niego kadra poradziła sobie z dużo słabszym rywalem i wygrała 2:0. Choć zwycięstwo nie jest okazałe, to dla biało-czerwonych oznacza ono awans na drugie miejsce w grupie eliminacyjnej.

Szef TVP Sport odpowiada na zarzuty analityka. Tania sensacja?

Przed rozpoczęciem tego spotkania w telewizji można było obejrzeć studio z ekspertami. Odbyło się ono w dość nietypowych warunkach. Mateusz Borek oraz jego goście dyskutowali na płycie Stadionu Narodowego. Uwagę na to zwrócił analityk Jakub Szlendak, który na co dzień komentuje sytuację finansową polskich klubów.

"Nie wiem ile kosztuje oświetlenie całego Stadionu Narodowego na 2-3 godziny, ale nie jest to na pewno ani ekologiczne, ani ekonomiczne rozwiązanie. Po co?" - napisał wczoraj wieczorem. Jego post wyświetlono ponad pół miliona razy.

Kilkanaście godzin później Sebastian Staszewski - od niedawna szef TVP Sport - odpowiedział w komentarzu na ten wpis.

"Jako zawodowy analityk mógłby pan poświęcić choćby minutę na zebranie jakichkolwiek danych - albo wysłanie wiadomości z pytaniem - ale rozumiem, że zrobienie gównoburzy z niczego było łatwiejsze. Szkoda, oby przyszła jakaś refleksja. Pozdrawiam" - napisał.

Chwilę wcześniej Staszewski odniósł się do zarzutów Szlendaka w osobnym wpisie.

"Zero złotych – tyle wyniósł nas i operatora PGE Narodowy dodatkowy koszt organizacji studia na stadionie. W związku z meczem z Mołdawią, od kilku dni codziennie trwają tam prace konserwatorskie i przygotowawcze, więc CODZIENNIE odpalane są reflektory. Skorzystaliśmy więc z już włączonego oświetlenia i przygotowaliśmy bardzo ładne, nietypowe studio. Szkoda, że zamiast docenić pracę całej ekipy TVP Sport, z którą zaproponowaliśmy Wam coś nowego, niektórzy woleli poszukać - nomen omen - taniej sensacji. Najważniejsze jest jednak to, że docenili to Widzowie TVP Sport, których nasze studio zgromadziło blisko milion" - podsumował Staszewski.

Kłótnia w komentarzach i przeprosiny dla Staszewskiego i TVP Sport

Pod postem Staszewskiego doszło do sprzeczki analityka z szefem TVP Sport. Jakub Szlendak zwracał uwagę, że telewizja mogła od razu rozwiać wątpliwości. Dziennikarz zarzucił mu brak wcześniejszej weryfikacji tematu. Ostatecznie cała sprawa zakończyła się przeprosinami analityka w mediach społecznościowych.

"Przepraszam Sebastiana Staszewskiego i TVP Sport za sugestię, iż Stadion Narodowy został wczoraj specjalnie rozświetlony na potrzebę przeprowadzenia studia okołomeczowego" - napisał Jakub Szlendak. Dodał, że powinien się wcześniej kilka razy zastanowić przed publikacją takiego posta.

W międzyczasie reprezentacja Polski szykuje się do kolejnego meczu eliminacyjnego. Te przygotowania są utrudnione, bo kadra... utknęła na Wyspach Owczych. Biało-Czerwoni w niedzielę 15 października zmierzą się na Stadionie Narodowym z Mołdawią. Jeżeli podopieczni Michała Probierza wygrają wszystkie mecze do końca eliminacji, to awansują na mistrzostwa Europy.