Reprezentant Polski zamieszany w nielegalne obstawianie meczów. Corona ujawnia

Fabrizio Corona, który ujawnia szczegóły afery bukmacherskiej we Włoszech, podał kolejne nazwiska, które są zamieszane w nielegalne obstawianie meczów. Niestety, do grona podejrzanych dołączył piłkarz AS Romy i reprezentant Polski, Nicola Zalewski. W sumie zamieszanych może być co najmniej kilkunastu piłkarzy, a nawet trenerzy i prezesi.

