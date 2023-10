Cristiano Ronaldo skazany na 99 batów! Uznali to za cudzołóstwo [WIDEO]

Cristiano Ronaldo doskonale rozpoczął obecny sezon Saudi Pro League. Po ośmiu rozegranych meczach ma na koncie 10 strzelonych goli i jest liderem klasyfikacji strzelców. Pomimo doskonałej formy rozważa już zakończenie sportowej kariery. Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, kiedy konkretnie zamierza odejść na emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cristiano Ronaldo wpakował się w poważne tarapaty. 99 batów za cudzołóstwo

We wtorek 19 września Al-Nassr pokonało na wyjeździe w pierwszym starciu fazy grupowej Ligi Mistrzów AFC irańskie Persepolis FC 2:0. Podczas wizyty w Teheranie, gdzie siedzibę ma zespół mistrza Iranu, Cristiano Ronaldo spotkał się z niepełnosprawną fanką, a jednocześnie artystką Fatimą, która wręczyła mu kilka obrazów. "Dziękuję Bogu za spełnienie tego marzenia" - napisała na Instagramie tuż po wizycie.

38-latek, chcąc podziękować za prezent, przekazał jej koszulkę, a ponadto przytulił ją, a następnie pocałował w głowę. Jak informuje irański portal Rouydad24, piłkarz naraził się tym samym na srogą karę. Serwis Sharqa Emroza przekazał, że duża liczba tamtejszych prawników złożyła na niego skargę w związku z tymi czynami, ponieważ według ich prawa dotykanie samotnej kobiety jest równoznaczne z cudzołóstwem.

Irański wymiar sprawiedliwość błyskawicznie zareagował na te oskarżenia i skazał Portugalczyka na 99 batów, które zostaną wymierzone, kiedy tylko znów pojawi się w ich kraju.

Dziennik "Marca" podaje, że irański sąd mógłby wybaczyć piłkarzowi jego niegodziwy czyn, jeśli tylko ten wykaże skruchę. I choć na ten moment nie ma powodów, aby wracać do Iranu, to może się to zmienić, jeśli jego zespół awansuje do 1/8 finału AFC, gdzie może zagrać m.in. z wicemistrzem Iranu Sepahan.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po dziewięciu meczach Al-Nassr zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem 19 punktów. Liderem jest Al-Hilal (23 pkt), które wyprzedza Al-Taawon (22 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Luisa Castro rozegrają w sobotę 21 października, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Damac.