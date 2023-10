To będzie cios dla Alvesa. Była żona ma dość. Brutalne słowa

Dani Alves niezmiennie od stycznia bieżącego roku przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2. Trafił do zakładu karnego pod zarzutem napaści na tle seksualnym, której rzekomo dopuścił się na 23-letniej kobiecie w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. W trakcie śledztwa okazało się, że miał ją nie tylko molestować, ale również uderzyć i zgwałcić. Dodatkowo kilkukrotnie zmieniał zeznania, co nie polepszało jego sytuacji.

W ostatnim czasie Alves został zmuszony do zmiany prawnika. Jego dotychczasowy obrońca Cristobal Martelli miał zrezygnować, ponieważ uznał sprawę byłego piłkarza FC Barcelony za przegraną. 40-latek szybko zareagował i zatrudnił prawniczkę Ines Guardiolę Sanchez.

Była żona Daniego Alvesa odcina się od niego. "Niech zniknie z mojego życia"

Od Daniego Alvesa postanowiła się odciąć także jego była żona Dinorah Santana, z którą rozwiódł się w 2011 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze w lutym zapewniała, że jest przekonana o niewinności byłego partnera. - Wierzę w jego niewinność do tego stopnia, że byłabym gotowa nie tylko włożyć za niego rękę w ogień, ale i całe ciało - podkreśliła wtedy kobieta.

Santana z Alvesem mają dwójkę dzieci i teraz kobieta postanowiła odciąć się od byłego małżonka. - Dla mnie on już nie istnieje. Jest dla mnie martwy. Zawsze opuszczałam głowę, nigdy nie robiłam zamieszania, czy nie wywoływałam skandalu - mówiła w hiszpańskiej telewizji Cuatro.

- Czemu wtedy go broniłam? Nikt na mnie nie wywierał presji, ale zrobiłam to, żeby pomóc ojcu moich dzieci. Wykorzystali to, żeby ocieplić jego wizerunek. Bycie dzieckiem domniemanego gwałciciela nie jest niczym przyjemnym. Chcę, żeby zniknął z mojego życia - podkreśliła.

Jakby Alvesowi mało było problemów, to pozew o rozwód złożyła jego aktualna żona Joana Sanz. Brazylijczyk z kolei czeka aktualnie na proces, który powinien rozpocząć się na przełamie 2023 i 2024 roku.