Polski bramkarz był blisko Bayernu Monachium. Wielka zmiana w karierze

Po dziewięciu sezonach spędzonych w Niemczech, w tym aż sześciu w Bundeslidze, Rafał Gikiewicz latem zdecydował się na dość zaskakujący ruch, podpisując roczny kontrakt z tureckim Ankaragucu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Początek w Turcji doświadczony bramkarz ma przeciętny - kontuzja spowodowała, że po kilku meczach stracił miejsce w podstawowej jedenastce zespołu z Ankary. Gikiewicz tym jednak się nie załamuje, a w rozmowie ze Sport.pl opowiada o swoim nowym życiu w Turcji, podsumowuje pobyt w Niemczech i zdradza, jak wyglądały jego relacje z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, z którym pracował i odnosił sukcesy w Jagiellonii Białystok.

Jakub Seweryn: Przyzwyczaiłeś się już do nowych realiów?

Rafał Gikiewicz (bramkarz Ankaragucu): Nie mogę narzekać. Życiowo już wszystko ogarnąłem, rodzina mogła przyjechać na gotowe. Wszystko przebiega tak, jak sobie to zaplanowałem. Znaleźliśmy szkołę dzieciom, które po dziewięciu latach w Niemczech mogą w Turcji liczyć na niemiecką szkołę. Co więcej, jeśli będzie trzeba wracać do Polski, to taką samą szkołę, z tym samym programem będą mieć w Warszawie.

Ale ostatnio nie ma cię w składzie Ankaragucu?

Z meczu z Sivassporem wyeliminowała mnie kontuzja przywodziciela, później usiadłem na ławce, a teraz zabrakło mnie z Galatasaray ze względu na limit obcokrajowców. W Turcji na boisku zawsze musi być przynajmniej trzech Turków, a nasi podstawowi tureccy zawodnicy są kontuzjowani, więc trzeba było postawić na tureckiego bramkarza. Nie wiedziałem tego, gdy przychodziłem do Turcji, ale tak jest i trener musi gdzieś tych Turków upchnąć. Nie obrażam się, nawet jak mnie na boisku brakuje.

Dlaczego zdecydowałeś się na Turcję? Wydawałoby się, że będąc tak solidnym bramkarzem w warunkach Bundesligi, nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem sobie klubu w Niemczech czy innej czołowej lidze Europy.

Myślę, że na moją dyspozycję nie można było narzekać, a zostawiłem po sobie w Niemczech naprawdę dobre wrażenie. Brakowało jednak konkretnych ofert. Byliśmy nastawieni na to, żeby w pierwszej kolejności rozpatrywać oferty niemieckie, ale od zapytań do transferu daleka droga. Potem w rozmowach wytyka się doświadczonemu zawodnikowi, że nie ma już 20 czy 27 lat, a już 35… Ankaragucu zabiegał z kolei o mnie przez kilka tygodni, na początku pojawiły się jakieś perturbacje, ale wrócili do tematu, zaprosili mnie z żoną do Turcji. Przylecieliśmy, zobaczyliśmy miasto i zdecydowałem się na coś nowego.

Myślę, że to też rozwinie mnie i rodzinę jako ludzi. Inny kraj, inna kultura, inna mentalność czy język. Ankara to stolica, a mimo to niewiele osób mówi tu po angielsku, więc wyobrażam sobie, jak to musi wyglądać w innych miejscowościach. Kiedy przed transferem rozmawiałem z Adrianem Mierzejewskim i Michałem Pazdanem, to potwierdzili, że w tych mniejszych klubach życie jest zdecydowanie trudniejsze. Idziesz do banku i nie możesz się dogadać, bo nawet tam urzędnicy nie rozmawiają po angielsku, więc jak to musi być w restauracji czy na ulicy?

W Ankarze mieszka pięć milionów ludzi, jest ambasada na ambasadzie, zagraniczne prywatne szkoły, mimo wszystko można tu korzystać z życia. No i ta pogoda… Jestem tu już ponad dwa miesiące, a były tu może dwa dni, w których lekko popadał deszcz, a tak non stop jest słońce. Dlatego też trenujemy o godzinie 17 czy 18, bo wcześniej skwar jest zbyt duży. Wygląda to zdecydowanie inaczej niż na południowym wschodzie Niemiec, gdzie przeważnie padał deszcz i było chłodno.

Nie mam na co narzekać. Trafiłem do niezłej, ofensywnej ligi, do której ostatnio pościągano wielkie gwiazdy. Kibice są żywiołowi, wręcz zwariowani, nasz stadion jest praktycznie pełny na każdym meczu. Gdybym w wieku 35 lat poszedł do jakiegoś mniejszego klubu, gdzie na stadionie byłby tysiąc osób, to nie wiem, czy bym się zmusił do gry po dziewięciu latach w Niemczech, gdzie otoczka była pod wieloma względami perfekcyjna.

Wybrałem taki kierunek, gdzie mnie chciano. Chciał mnie trener, dyrektor sportowy, a nawet prezydent klubu. Idziesz tam, gdzie cię chcą. Nie sądzę, żebym trafił na peryferia piłki. Jest tu przecież wielu Polaków – Szymański, Buksa, Piątek z Szyszem, Kałuziński… To fajna liga do oglądania, choć taktycznie bardzo różni się od ligi niemieckiej. W Niemczech miałem to na tip-top przez dziewięć lat, wiec wiadomo, ze teraz patrzy się na to inaczej. Adrian czy Michał mówili mi, żebym sobie pod tym względem nie robił wielkich oczekiwań, więc byłem na to przygotowany.

Ankara ci się podoba? Troszkę inna rzeczywistość niż Augsburg.

Podoba mi się to, że dzieci będą miały międzynarodową szkołę niedaleko domu. Mamy do dyspozycji kierowcę 24 godziny na dobę. Nie mam tu samochodu, bo w Turcji ludzie jeżdżą jak szaleni – non stop trąbią, nie używają kierunkowskazów, dlatego też nie mam zamiaru tracić nerwów na jakieś stłuczki czy kłótnie z ludźmi, którzy nie rozmawiają po angielsku. Gdy ma się dwójkę dzieci, życie toczy się trochę inaczej, niż gdy jest się singlem. Miasto jest wielkie, jest tu milion różnych opcji, z których można korzystać, ale z dziećmi, które oprócz szkoły mają też dodatkowe zajęcia, tego czasu może brakować.

Jak wygrywasz, to w wolnym czasie możesz ze wszystkiego korzystać. Ale jak przegrywasz, to lepiej z domu za bardzo nie wychodzić. Tacy są Turcy – gdy wygrywasz, możesz wszystko i nie płacisz nawet rachunków. Jak przegrywasz, to lepiej zjeść kolację w domu. To na pewno inna rzeczywistość niż Niemcy. Jestem jednak zawodowym piłkarzem i nie przyjechałem tutaj na wakacje, tylko trenować i grać, przez co sporo czasu spędzam w centrum treningowym. Mamy tam swoją restaurację, swoich kucharzy, śniadania, obiady i kolacje, każdy z nas ma swój pokój do spania w bazie treningowej. Nie wszystkie kluby w Niemczech mogły się pochwalić czymś takim.

Przed przyjazdem trochę się obawiałem o warunki dla drużyny, że będą mocno odstawać od tych w Niemczech. Choćby o fizjoterapeutów, bo jak rozmawiałem z Bartkiem Białkowskim, to śmialiśmy się, że w naszym wieku są oni bardzo ważni, jak nie najważniejsi. Robią różne zabiegi, które uwielbiałem w Niemczech i uwielbiam tutaj. To wpływa na moje dobre samopoczucie, nie mam na co narzekać na bóle, które w przeszłości miałem. Organizacja klubu jest zdecydowanie lepsza niż się spodziewałem.

Powitanie na lotnisku przez kibiców też miałeś?

Nie, nie, ja incognito przyleciałem do Ankary i dopiero na miejscu musiałem się zdecydować, czy biorę ten kontrakt, czy nie, bo już ktoś inny czekał w kolejce. Zaproszono mnie na dwa dni, oprowadzono po najlepszych knajpach, pokazano bazę treningową i stadion, zrobiono testy medyczne. Myślę, że w żadnym klubie w Niemczech mnie tak nie prześwietlili, jak tutaj!

Pisałeś mi, żebyśmy się umówili dopiero po waszym pierwszym zwycięstwie, ale jak tak patrzę, to przerwę na kadrę musiałeś spędzić w domu.

No tak. Mamy kadrę, w której moc ofensywna jest naprawdę duża, ale gra defensywna we wszystkich klubach w Turcji nie jest na najwyższym poziomie. Widać to było chociażby w meczu Galatasaray z Kopenhagą Kamila Grabary (2:2). Oglądając pierwszy mecz ligi tureckiej lekko się załamałem, bo to był dosłownie ping-pong. Bieganie co chwila to w jedną, to w drugą stronę. Zamiast skracania pola gry przez zespoły, było ono rozciągnięte na dobre 80 metrów. Gdyby coś takiego zdarzyło się w Niemczech, to najbliższa odprawa trwałaby z pięć godzin! W Turcji nie wszystkie te gwiazdy mają po prostu ochotę biegać do tyłu, za piłką. To jest ogromna różnica w porównaniu do Niemiec, bo tam nawet Leroy Sane czy Kingsley Coman są rozliczani z gry w obronie, to jest podstawa nawet w Bayernie Monachium. Nie mówiąc już o klubach, w których grałem – Augsburgu i Unionie Berlin. Ten drugi samą organizacją w obronie awansował do Ligi Mistrzów.

W pierwszych kolejkach nie wygrywaliśmy meczów, bo traciliśmy bramki absolutnie z niczego, sami prezentowaliśmy je przeciwnikowi. W końcu po przerwie na kadrę udało nam się wygrać z Sivassporem 3:1. Wprawdzie nie grałem w tym meczu przez uraz, ale dobrze, że wygraliśmy, bo dzięki temu mamy spokój w relacjach z prezydentem i kibicami. Turcy do tego wszystkiego podchodzą zupełnie inaczej – często uważają, że komuś się nie chce, to po prostu inna mentalność, do której trzeba się przyzwyczaić. Dlatego lepiej wygrywać i remisować, niż przegrywać, bo w tym drugim przypadku dziać się mogą różne rzeczy z odwiedzinami na treningach włącznie.

Nie zagrałeś przeciwko Galatasaray na jego terenie. Żałujesz?

Inaczej do tego się podchodzi, gdy ma się 35 lat, a inaczej, gdy ma się 20. Kiedyś potrafiłem być tym tak rozczarowany, że trener Michał Probierz wyrzucił mnie z tego powodu do rezerw. Teraz z tej sytuacji się śmieję, bo już na takie akcje jestem za stary. Zawsze jestem gotowy, żeby grać, jestem stworzony na takie wielkie okazje i po to też przyszedłem do ligi tureckiej. Żeby mierzyć się z tymi wielkimi gwiazdami, usłyszeć ten doping i wielkie gwizdy w swoją stronę, jak to jest na Galatasaray, gdzie przez 90 minut jest prawdziwy kocioł. Chciałem to przeżyć, więc trochę szkoda, że nie zagrałem w tym spotkaniu, ale się zmieniłem, głowa to odbiera nieco inaczej i nie ma mowy o robieniu jakiegoś kwasu. Cieszę się, że jestem zdrowy i mogę codziennie robić to, co kocham.

Jak podsumowałbyś twój pobyt w Niemczech? Dziesięć lat temu nikt by nie przypuszczał, że rozegrasz 126 meczów w Bundeslidze i 100 w 2. Bundeslidze. Chyba sam byś w to nie uwierzył.

Moja kariera jest jedną z bardziej nieoczywistych w ostatnich latach. Nie chcę sobie mocno słodzić, ale mało osób z Polski wyjeżdżało z tak kiepską pozycją, jak Rafał Gikiewicz, a osiągnął tyle w takiej lidze jak niemiecka.

Wyjechałem w poszukiwaniu marzeń i zrealizowałem swój cel. Robiłem swoje. Pokazałem, że ciężką pracą można osiągnąć naprawdę wiele. Nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego talentu, zawsze musiałem walczyć o swoje. Grałem w 2. Bundeslidze, siedziałem przez dwa lata na ławie we Freiburgu, ale potem zrobiłem awans z Unionem i grałem przez kilka sezonów w Bundeslidze. W każdym klubie mnie przez to szanują, bo od pierwszego do ostatniego dnia dawałem z siebie wszystko i byłem taki, jaki rzeczywiście jestem. Wygadany, uśmiechnięty, z pozytywną energią – w Niemczech to działało na moją korzyść, podczas gdy w Polsce bywało z tym różnie. W sumie już sam zdążyłem zapomnieć wiele z tego, co było w szatni Jagiellonii czy Śląska Wrocław.

W Niemczech obroniłem się profesjonalizmem. Ci, co grali na Zachodzie, wiedzą, że tam, jak jesteś słabszy, to nikt nikomu nie daje grać za ładne oczy, a mi wielu trenerów zaufało. Przez trzy lata byłem numerem jeden w Augsburgu, zawsze potrafiłem się obronić na boisku, a ci młodsi, którzy mieli na mnie naciskać, siedzieli na ławie. Z tego mogę być dumny, bo nie wyjeżdżałem za 5 czy 7 milionów euro jako gwiazda z polskiej ligi kupiona przez wielki klub. Wyjeżdżałem, ryzykując wszystko. Za parę tysięcy euro, do nowego kraju, bez znajomości języka. Ale wypaliło.

Temat twojego transferu do Bayernu Monachium faktycznie istniał?

Tak! Artur Wichniarek, który wówczas zajmował się moimi sprawami, akurat był w Sopocie z Romanem Kołtoniem, kiedy zadzwonił do niego Hasan Salihamidzić. Faktycznie były rozmowy, gdyż oni chcieli mnie sprowadzić do siebie. Chcieli wpuścić zwariowanego Gikiewicza do szatni! Ale byłem dopiero po pierwszym sezonie w Augsburgu i Augsburg zdecydował, że mnie nie puści. Do dzisiaj mam jednak zachowanego screenshota z telefonu Artura Wichniarka z dzwoniącym do niego Hasanem Salihamidziciem. Dziesięć lat temu bym o czymś takim w ogóle nie myślał, że ktokolwiek z takiego klubu będzie się mną interesował. Wszyscy się pukali w głowę, gdzie ten Gikiewicz jedzie i myśleli, że się odbije od 2. Bundesligi.

Augsburg mnie nie puścił, ale za to zaoferował nowy kontrakt z lepszymi zarobkami. Stefan Reuter powiedział wtedy dzień przed moim wyjazdem na wakacje, że nie pozwoli mi odejść, bo jestem dla niego gwarantem utrzymania Augsburga. I faktycznie – trzy lata gry w Augsburgu, zespół trzykrotnie utrzymał się w Bundeslidze. To też traktuję jako sukces, bo Augsburg co roku skazywany jest na porażkę, w czym przoduje przede wszystkim Didi Hamann, a koniec końców za każdym razem, choć nieraz po ciężkiej walce do końca, się utrzymuje.

Do Augsburga przyszedłeś z Unionu Berlin. Tam wywalczyłeś awans do Bundesligi i po roku odszedłeś. Jak z perspektywy czasu, widząc grę Unionu w Lidze Mistrzów, oceniasz tę decyzję?

Nie żałuję, bo to był taki moment, gdy Augsburg zaoferował mi lepsze pieniądze i dłuższy kontrakt. Jako zawodnik po 30-tce musiałem patrzeć już na takie rzeczy, to było coś naturalnego. W historii Unionu i tak się zapisałem jako jeden z głównych bohaterów sezonu, w którym wywalczyliśmy awans do Bundesligi. Tego nikt nie wymaże. A samemu klubowi do dzisiaj kibicuję. Miałem nawet zaproszenie na pierwszy mecz Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Nie mogłem pojechać ze względu na moje obowiązki w Turcji, ale był to miły gest, pokazujący, że klub o mnie pamięta.

W Niemczech miałeś taki zwyczaj, że zapisywałeś swoje cele na dany sezon na lodówce, co też robiło furorę w mediach społecznościowych. W Turcji też to robisz?

Nieee, w Turcji tych celów na lodówce nie ma, bo tu jednego dnia jesteś bogiem, a innego jesteś nikim. Żyję dzień po dniu i korzystam z każdego dnia. Skupiam się na zdrowiu i na tym, aby Ankaragucu ze mną w składzie zdobywało jak najwięcej punktów. Ponadto wynajmuję mieszkanie z lodówką w zabudowie i nie chcę tu niczego psuć! A mówiąc poważnie, jestem chyba już za stary na takie rzeczy, chciałbym chociaż zadebiutować w kadrze, ale wiem, że do niej już pukają młodsi ode mnie. Mam pewne cele, nie muszę ich nigdzie wypisywać, sam siebie z nich później rozliczę.

Wspominałeś już tu o Michale Probierzu, który wyrzucił cię do rezerw w Jagiellonii Białystok. Jaka była twoja reakcja, gdy został selekcjonerem reprezentacji Polski?

Trzymałem za taki scenariusz kciuki! Kilka dni później napisałem do niego z życzeniami urodzinowymi i życzyłem mu powodzenia. Mamy dobre relacje i uważam, że to jest naprawdę dobry trener. Nie zapominam, że to wciąż trener Probierz, który dał mi szansę debiutu w ekstraklasie i z którym w Jagiellonii udało się wtedy stworzyć naprawdę fajną ekipę. Byli Tomek Frankowski, Kamil Grosicki, Andrius Skerla, Thiago Cionek… Odrobiliśmy minus 10 punktów, zdobyliśmy Puchar i Superpuchar Polski, graliśmy w eliminacjach Ligi Europy. To były naprawdę super chwile, szczególnie na tamte czasy, gdy przebieraliśmy się w kontenerach.

Pamiętam moment, kiedy byliśmy na obozie, zeszliśmy na posiłek, a wówczas Cezary Kulesza poinformował, że ukarano nas -10 punktami. Probierz wtedy nas zebrał i powiedział wprost: "Jak ktoś nie wierzy, że to odrobimy, to może odejść tu i teraz". I faktycznie – po czterech kolejkach nowego sezonu już byliśmy na zero. Zresztą, w tym samym sezonie zdobyliśmy Puchar Polski. Do dzisiaj nie zapomnę sytuacji w Hotelu Cristal, gdy z trenerem zapaliliśmy sobie po cygarze. Żona teraz dodaje, że trener też dobrze tańczy, bo niejednego pirueta wspólnie wtedy wykonali.

Probierz jest z tej niemieckiej szkoły, nie głaszcze po główce, tylko wymaga. Dzięki temu wyjeżdżając do Niemiec, wiedziałem, czego mogę oczekiwać i że nikt mi nic za darmo nie da, bo w Polsce z tym było różnie. Wiedziałem, że trzeba będzie zapieprzać i czekać na swoją szansę, by ją wykorzystać.

Wielu go krytykuje, że jest szczery i mówi to głośno to, co myśli. A chociażby w kwestii szkolenia miał dużo racji. On nas, seniorów, uczył gry prostym podbiciem! W dodatku uczył nas profesjonalizmu. Pamiętam taką sytuację, gdy do szatni weszli Krzysiek Król i Szymon Matuszek, którzy do Jagiellonii trafili z Realu Madryt "C" i się z tym obnosili. Probierz wtedy pyta: A wy to skąd przyszliście? – No my to z Realu – odpowiedzieli. A Probierz na to: - Z Realu? Chyba z tego hipermarketu.

Ty też miałeś w pewnym momencie niełatwo z trenerem…

Myślę, że jakby teraz zapytać trenera Probierza, to i on sam by nie wiedział, o co dokładnie poszło. Sam już nie pamiętam dokładnie, czy to dlatego, że przed meczem z Arisem Saloniki nie zszedłem z innymi z rozgrzewki, tylko sobie kopałem do bramki, czy też o sytuacje po jednej ze straconych bramek, gdy kamera najechała na mnie i Andriusa Skerlę, a ja wtedy się zaśmiałem. Wyszło na to, że się śmiałem, jak Grzesiek Sandomierski puścił w ciągu kilku minut dwie bramki.

Nie będę ukrywał, że byłem wkurzony, że nie gram w tym meczu, bo to ja broniłem wtedy w Pucharze Polski, który dał nam przepustkę do gry w europejskich pucharach. Ale ja też po prostu mam taki charakter, że nigdy nie jestem zadowolony, gdy kto inny stoi w bramce.

Moim marzeniem było zagranie w pucharach, a nie zagrałem. Z Grześkiem Sandomierskim nigdy nie byliśmy wielkimi przyjaciółmi, bo nie da się z kimś tak bezpośrednio mocno rywalizować i się przyjaźnić. Po kilkunastu latach kariery wiem, że pomiędzy bramkarzami tego po prostu nie ma. Ale sam wiem, że dla Jagiellonii to nie była zła decyzja, bo udało się jej Sandomierskiego wypromować i bardzo dobrze sprzedać. A ja poszedłem swoją drogą.

Wielu zgrzytów z samym trenerem Probierzem nie miałem, ale gdy trafiłem do Młodej Ekstraklasy, to więcej problemów miałem z ówczesnym trenerem tego zespołu Mariuszem Rumakiem. Być może dostał on też dyspozycje z góry, żeby mnie lekko przycisnąć i zniechęcać. Wówczas jednak urodził mi się pierwszy syn Piotrek, zadzwonił do mnie prezes OKS-u Olsztyn i zdecydowałem się tam pójść, bo to jest moje rodzinne miasto i byłem bliżej rodziców. Nie bałem się zejść do niższej ligi, bo w Młodej Ekstraklasie mogłem co najwyżej biegać dookoła boiska. Poszedłem do Olsztyna za 4 tys. złotych i mi się to opłaciło – pewnego dnia graliśmy w Pucharze Polski z Ruchem Chorzów i wprawdzie odpadliśmy po karnych, ale wypadłem widocznie na tyle dobrze, że zimą poszedłem do Śląska Wrocław.

Widocznie tak musiało być. Nie mam za złe Probierzowi, bo ta decyzja też sprawiła, że stałem się bardziej profesjonalny. Z Białegostoku wywiozłem same dobre wspomnienia. Zresztą, jestem tu co roku, bo moja żona stąd pochodzi, syn też tutaj się urodził i jesteśmy tu praktycznie co święta.

Powrót do Jagiellonii – to byłaby piękna puenta twojej kariery.

Mam Białystok we krwi, złego słowa nie powiem ani na miasto, ani na Jagiellonię. Klub się niesamowicie rozwinął w ostatnich 10 latach, a ja sam spotkałem tu wielu wspaniałych ludzi. To był super okres. Może kiedyś jeszcze tam wrócę, gdy będzie dla mnie miejsce. Muszę sobie zapracować, żeby znaleźć się w tej galerii sław na stadionie, więc ze dwa–trzy sezony musiałbym jeszcze rozegrać.

Jak przejeżdżamy obok, to syn czasem mnie pyta, czemu mnie tam nie ma, skoro wybroniłem Jagiellonii Puchar Polski. W końcu po drodze do finału obroniłem kluczowe rzuty karne w Gdyni z Arką i w Gdańsku z Lechią. Myślę, że dołożyłem cegiełkę do tego sukcesu.

Finał z Pogonią był cudownym przeżyciem, żółto-czerwona ściana, wygraliśmy po golu naszego kochanego Litwina Andriusa Skerli, potem świętowanie… Mam go nagranego i do dzisiaj czasami zdarza mi się go obejrzeć. Piękne czasy. Za to jestem wdzięczny Jagiellonii i trenerowi Probierzowi.