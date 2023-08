To już kwestia czasu. Barcelona dopina transfer wielkiej gwiazdy!

Joao Cancelo to wychowanek Benfiki, który renomę wyrobił sobie także w Valencii, skąd został wypożyczony do Interu, a później sprzedany do Juventusu za 40 milionów euro. W Turynie Portugalczyk grał bardzo dobrze, ale nie miał najlepszych relacji w szatni, więc po zaledwie roku trafił do Manchesteru City. Tym razem kosztował już 65 mln.

REKLAMA

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

Boniek opublikował specjalny wpis. Ten moment zapamięta na zawsze. Klasa

Boczny obrońca, choć bez kłopotu obsługujący także inne pozycje, stał się kluczową postacią Manchesteru, a jego uniwersalność pozwala mu grać zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. W trakcie meczów często zajmował też miejsce defensywnego pomocnika. Przez długi czas Pep Guardiola wystawiał go niemal w każdym meczu, ale na przełomie 2022 i 2023 roku Portugalczyk grał coraz mniej, co wykorzystał Bayern Monachium, który go wypożyczył.

Napoli wydaje miliony na nowego pomocnika. To mogą być ważne wieści dla Zielińskiego

W Monachium zagrał 21 razy, strzelił gola i zanotował aż sześć asyst, ale 30 czerwca wrócił do Anglii. Wygląda jednak na to, że w City już nie zagra, bo ma być o krok od kolejnego transferu.

Cancelo o krok od Barcelony

29-latek ma dołączyć do Barcelony, a kluby są bardzo bliskie pełnego porozumienia w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu.

Transfer Cancelo byłby świetną informacją dla Roberta Lewandowskiego, bo choć Portugalczyk jest bocznym obrońcą, to kocha podłączać się do akcji ofensywnych. W karierze miał bezpośredni udział przy 76 bramkach. Strzelił 24 gole i zanotował aż 52 asysty. Fani Barcelony być może znowu zyskają zawodnika, który jak kiedyś Dani Alves, na wiele lat zadba o boczną strefę boiska. Zadba, jeśli tym razem nie będzie sprawiał kłopotów wychowawczych.