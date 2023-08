Bońka opublikował specjalny wpis. Ten moment zapamięta na zawsze. Klasa

Roberto Mancini objął reprezentację Włoch w 2018 roku, po tym jak nie awansowała na mundial w Rosji. Jego zakontraktowanie nie wzbudziło nadmiernej ekscytacji wśród kibiców, bo choć w swoim CV miał pracę m.in. w Interze Mediolan czy Manchesterze City, to często podważano jego warsztat. Ale wybór Manciniego okazał się strzałem w dziesiątkę. Przynajmniej do pewnego momentu.

Szokująca decyzja Manciniego. Ujawniają, co za tym stoi

To właśnie Włochy w imponującym stylu wygrały Euro 2020. Kulisy tej wygranej można było zobaczyć w produkcji Netflixa "Azzurri: Road to Wembley". To właśnie tam można było zobaczyć, jak istotny dla kadry był także wielki przyjaciel oraz asystent Mancniego - Gianluca Vialli, który niedługo później zmarł.

"Wielki Mancio! Ludzie kochali twoją reprezentację. Byłeś bardzo dobrym przywódcą. Twój uścisk z Viallim po rzutach karnych na zawsze zostanie w naszej pamięci" - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek, który w przeszłości grał w Juventusie i Romie.

Wszystko jednak posypało się później, czego kwintesencją był brak awansu na mundial w Katarze. W połowie sierpnia Mancini zaskoczył i zrezygnował z kadry. Poprowadził Włochów w 61 meczach, osiągając średnio 2,13 pkt na mecz (wygrał 39 spotkań, 13 zremisował, a 9 przegrał).]

Kto nowym selekcjonerem Włochów?

Głównymi faworytami do zastąpienia Manciniego są: Luciano Spalletti oraz Antonio Conte. W mediach przewijają się też nazwiska byłych kadrowiczów, którzy szukają szczęścia w trenerce jak Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso czy Daniele De Rossi, ale jednak Conte i Spalletti mają największe szanse.