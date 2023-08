Szokująca decyzja Manciniego. Ujawniają, co za tym stoi

Roberto Mancini selekcjonerem włoskiej drużyny narodowej był od 2018 roku. To właśnie pod jego wodzą Włosi triumfowali na mistrzostwach Europy 2020, gdy w finale pokonali Anglię i po raz drugi w historii zostali najlepszą drużyną Starego Kontynentu.

Szokujące wieści z Włoch. Mancini rezygnuje z prowadzenia kadry

Nie można jednak zapomnieć także o wielkiej porażce Manciniego. Reprezentacja Włoch niedługo po zdobyciu tytułu mistrzów Europy sensacyjnie nie awansowała na mundial w Katarze, przegrywając w barażach z Macedonią Północną. Mimo tak szokującej porażki 58-latek pozostał na stanowisku selekcjonera i do teraz prowadził Włochów w eliminacjach do Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech.

Do końca kwalifikacji jeszcze długa droga, bowiem Włosi mają za sobą tylko dwa mecze: przegrana 1:2 z Anglią i zwycięstwo 2:0 z Maltą. Mimo tego w niedzielę na stronie internetowej włoskiej federacji piłkarskiej pojawiła się informacja o rezygnacji Manciniego oraz adnotacja, że nowy selekcjoner zostanie niedługo przedstawiony.

Nowe doniesienia w sprawie rezygnacji Manciniego. Powodem... Bonucci?

Nowe doniesienia w tej sprawie przynosi znany włoski dziennikarz Michele Criscitiello. "Manciniemu i Evaniemu nie spodobał się nacisk Gabriela Graviny [prezes włoskiej federacji piłkarskiej - red.] na umieszczenie Bonucciego w sztabie szkoleniowym. Umieszczenie go tam rozwiązałoby także problem Juventusu. Wciąż trzeba się dowiedzieć, czy Mancini ma ofertę z Arabii" - napisał.

Wspomnianym problemem turyńskiego klubu według mediów jest to, że Massimiliano Allegri nie widzi 36-latka w planach na zbliżający się sezon, a ten wciąż ma obowiązujący kontrakt, który wygasa dopiero latem 2024 roku. Najchętniej Juventus rozstałby się ze swoją legendą, jednakże sam obrońca nie ma zamiaru odchodzić z klubu, a rozwiązanie umowy liczyłoby się z wielkimi kosztami odszkodowania.

Warto dodać, że to właśnie rola Bonucciego w reprezentacji była powodem wcześniejszej dymisji Evaniego ze stanowiska asystenta Manciniego. Uważał on, że w kadrze nie ma już miejsca dla 36-latka, natomiast sam selekcjoner wciąż był zainteresowany usługami obrońcy w drużynie narodowej, więc między oboma panami doszło do sporu. Ponadto Criscitiello w tweecie zaznacza, że choć wymaga to jeszcze potwierdzenia, to możliwe, że powodem rezygnacji Manciniego mogła być lukratywna oferta z Arabii Saudyjskiej, gdzie jako trenerzy pracują tam już między innymi Jorge Jesus czy Steven Gerrard.