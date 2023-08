Ronaldo może trafić do więzienia? Wykonał zakazany gest [WIDEO]

Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie po raz pierwszy w historii sięgnęło po Arabski Puchar Mistrzów Klubowych. Ogromny wkład w ten triumf miał Portugalczyk, który najpierw wyrównał wynik meczu, a potem przesądził o zwycięstwie swojego zespołu. Niestety, jego radość może zostać popsuta przez konsekwencje, które mogą go czekać za wykonanie gestu w spotkaniu półfinałowym z Al-Shortą.

Cristiano Ronaldo wykonał zakazany gest w krajach arabskich. Mogą go za to spotkać konsekwencje

To właśnie Cristiano Ronaldo wprowadził Al-Nassr do finału rozgrywek. W 75. minucie podszedł do rzutu karnego, którego zamienił na gola. W trakcie celebracji wykonał jednak gest, uchodzący w Arabii Saudyjskiej za zakazany, a mianowicie przeżegnał się. Oczywiście, uważa się to za coś normalnego, ale niestety, nie w Arabii.

Prawo tego kraju zakazuje publicznego okazywania chrześcijańskich gestów. Agencja "Italy 24 Press News" przekazała, że Ronaldo teoretycznie grozi nawet aresztowanie i kara pozbawienia wolności. Wiadomo jednak, że piłkarz, ze względu na swoją popularność, a także fakt, że to dzięki jego transferowi do Arabii zaczęli napływać zawodnicy z najwyższego poziomu, prawdopodobnie uniknie kary. Zapewne skończy się tylko na oficjalnym upomnieniu ze strony Al-Nassr, a także władz ligi Arabii Saudyjskiej.

W Arabii prawo zabrania chrześcijanom praktykowania religii oraz jej publicznego okazywania, a przyłapani na tym obywatele będą podlegać karze. Nad wszystkim czuwa specjalna policja "muttawa" nazwana Komitetem Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu.

Kolejny incydent z udziałem Cristiano Ronaldo. Poprzednie uszły mu płazem

To nie pierwsza problematyczna sytuacja Cristiano Ronaldo w Arabii. W lutym kłopotów mogła mu narobić jego partnerka Georgina Rodriguez. Jej zbyt odważne stroje mocno kłócą się z kulturą kraju i ogólnie przyjętymi zasadami ubioru dla kobiet. Na szczęście jak na razie nie kobieta nie została za to ukarana.

Z kolei piłkarz podczas spotkania ligowego w kwietniu pokazał zachowanie, które rozjuszyło Arabów. Portugalczyk wykonał w stronę kibiców nieprzyzwoity gest złapania się za krocze. To rozwścieczyło kibiców, zwłaszcza że trwa wyjątkowy dla nich okres ramadanu. Domagali się oni nawet jego deportacji, ale i tym razem mu się upiekło, a klub tłumaczył to zachowanie... kontuzją.