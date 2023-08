Dariusz Szpakowski to bezapelacyjna legenda polskiego dziennikarstwa sportowego. Komentator towarzyszył kibicom podczas meczów reprezentacji Polski i nie tylko. Na swoim koncie ma skomentowanych dwanaście piłkarskich mundiali. Nikt w Polsce nie może się poszczycić takim dorobkiem. Turniej w Katarze był ostatnim skomentowanym przez niego. Szpakowski swego czasu również komentował popularną serię gier FIFA, w której zabłysnął słynnym powiedzeniem: "Jak mówią młodzi ludzie, masakracja!".

W ostatnim czasie dziennikarz ograniczył swoją działalność zawodową, jednak nie rozstał się definitywnie z mikrofonem. Okazjonalnie pojawia się w różnego rodzaju programach sportowych.

Dariusz Szpakowski wkręcony na antenie Radia Zet. Dziennikarz nie krył swojej złości

Ostatnio Dariusz Szpakowski padł ofiarą żartu Kamila Nosela. Dziennikarz Radia Zet jest specjalistą od wkręcania innych osób. Potrafi wcielić się w różne postacie oraz sytuacje. Nosel wkręca nie tylko "panie z okienka", ale również sławne osoby. Tym razem dziennikarz wziął na celownik komentatora.

Dziennikarz zadzwonił do Szpakowskiego i podając się za pracownika działu obsługi abonenta, próbował dowiedzieć się, czy mógłby na jeden dzień wyłączyć Szpakowskiemu numer telefonu.

- Muszę pana poinformować o braku numerów i teraz potrzebuję wiedzieć, kiedy ewentualnie by panu pasowało, żeby pański numer był numerem, którego nie ma - rozpoczął Nosel na antenie Radia Zet, cytowany przez portal pomponik.pl.

72-letni komentator był zaskoczony całą sytuacją i dopytywał, dlaczego miałby zrezygnować ze swojego numeru telefonu.

- Ale to jest ten numer telewizyjny. Przecież to jest bez sensu. Ten numer mam od 30 lat i teraz mam się go pozbyć? Nie jestem anonimową osobą, mam się pozbyć telefonu na jeden dzień? - dopytywał pan Dariusz.

- Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że jest za dużo numerów na rynku. Ten numer jest moim numerem od co najmniej 25 lat, bo tyle go mam, to można sprawdzić. Mam rodzinę i wszystkich powiadomić, że mam inny numer teraz? To jest jakaś kuriozalna akcja, którą państwo robicie - dodał.

Tak Szpakowski zareagował na żart dziennikarza. Ostra reakcja

Gdy w końcu Kamil Nosel poinformował Dariusza Szpakowskiego, że ten telefon był żartem, komentator wprost powiedział, co o tym myśli.

- Może pan wkręcać innych, ale ja nie bardzo mam ochotę na tego typu żarty. Odrywa mnie pan od zajęć, wkręca mnie pan w coś, to jest jakieś absurdalne - zakończył Szpakowski.