Sensacyjny transfer Neymara o krok. Potwierdzenie kwestią czasu

Czas Neymara w PSG najwyraźniej dobiega końca. Najlepiej pokazuje to fakt, że napastnik nie znalazł się w składzie na sobotnie spotkanie ligowe z Lorient. To nie powinno być zaskoczeniem, bowiem według medialnych doniesień Brazylijczykowi zależy na zmianie klubowych barw, a Paryżanie nie mają zamiaru mu tego utrudniać. Choć najwięcej mówiło się o powrocie do Barcelony, z którą miał już uzgodnić szczegóły kontraktu, zawodnik ma obrać inny kierunek.

Neymar coraz bliżej odejścia z PSG. Saudyjczycy chcą pogodzić obie strony

Do gry o zawodnika włączył się klub z Arabii Saudyjskiej, która w ostatnim czasie sięgnęła po sporo gwiazd z lig europejskich. Mowa o Al Hilal, które według RMC Sport zaoferowało wielkie pieniądze za zakup Neymara. To miało być bardzo ważnym aspektem dla PSG, które w 2017 roku zakontraktowało wielki talent za aż 222 miliony euro.

Saudyjczycy mieli też przekonać samego Brazylijczyka, kusząc go zarobkiem rzędu "wielu milionów euro". Jak poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w tematyce piłkarskich transferów, napastnik osiągnął porozumienie z klubem. - Neymar i Al Hilal prowadzą zaawansowane rozmowy z dokumentami, które zostały już wysłane do sprawdzenia przez Neymara. Umowa jest już w toku - czytamy.

Dodał również, co w ramach braku pozyskania brazylijskiego napastnika mogą zrobić Katalończycy. - Barcelona może spróbować zreaktywować rozmowy z Joao Felixem, jeśli Ney nie dołączy - czytamy. Informacje, że 23-letni Portugalczyk chciałby trafić do Barcelony, pojawiały się już od dłuższego czasu. Transfer zawodnika Atletico Madryt nie był co prawda po myśli Xaviego, jednak w tej sytuacji podejście trenera może ulec zmianie.

