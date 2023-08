Gol Polaka na inaugurację sezonu w Holandii. Zwróci uwagę Santosa? [WIDEO]

Ruszył nowy sezon Eredivisie. W tym sezonie na holenderskich boiskach będziemy obserwowali trzech polskich piłkarzy: Kacpra Kozłowskiego (Vitesse Arnhem), Przemysława Tytonia (Twente Enschede) oraz Pawła Bochniewicza (SC Heerenven). To właśnie ostatni z Polaków zapisał się na liście strzelców już podczas pierwszej rundy spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk komentuje polsko-ukraińskie relacje. "Walczyliśmy ze sobą"

Paweł Bochniewicz z golem na inaugurację nowego sezonu Eredivisie. Zwróci na siebie uwagę selekcjonera?

W pierwszej kolejce nowego sezonu SC Heerenven (ósmy zespół poprzednich rozgrywek) podejmowało u siebie dziewiątą drużynę minionego sezonu, RKC Waalwijk. W wyjściowym składzie na to spotkanie znalazł się Paweł Bochniewicz, etatowy obrońca Heerenven.

Znamy plany Kuleszy. Prezes PZPN wyjeżdża z Polski

Mecz wyśmienicie rozpoczął się dla gospodarzy. Wynik rywalizacji w 24. minucie otworzył Ion Nicolaescu, strzelec dwóch bramek dla Mołdawii w ostatnim meczu z reprezentacją Polski w Kiszyniowie. Ledwie sześć minut później z gola cieszył się już Bochniewicz. Gospodarze egzekwowali rzut wolny. Tom Haye zagrał wysoką piłkę w pole karne "na nos", a tam najwyżej wyskoczył polski stoper, który bardzo silnym uderzeniem głową skierował ją do bramki. W tej sytuacji bramkarz rywali nawet nie ruszył do piłki, obserwując bezradnie, jak ta wpada do siatki.

Prowadzenie w 43. minucie podwyższył Norweg, Osame Sahraoui i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:0. W drugiej części goście zdobyli jedynie gola honorowego z rzutu karnego i spotkanie ostatecznie zakończyło się wygraną Heerenven 3:1.

Powiedział, co myśli o transferze Kane'a. Padło nazwisko Lewandowskiego

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wobec problemów ze środkowymi obrońcami Fernando Santos być może zdecyduje się na powołanie Bochniewicza. Problemy z regularną grą w Arsenalu może mieć Jakub Kiwior, Jan Bednarek ze swoim Southampton spadł do Premier League, podobnie jak Przemysław Wiśniewski ze Spezią do Serie B. Tak więc jedynymi stoperami grającymi regularnie za granicą w najwyższej klasie rozgrywkowej są Mateusz Wieteska (Clermont Foot/Ligue 1), być może Sebastian Walukiewicz (Empoli/Serie A), który wywalczył sobie pierwszy skład po koniec poprzedniego sezonu, i właśnie Bochniewicz. Tyle że ten ostatni jeszcze ani razu nie został zaproszony przez Portugalczyka na zgrupowanie reprezentacji Polski. Być może mocne wejście w sezon Bochniewicza skłoni Santosa, by wysłać powołanie do 27-latka.