Messi strzela jak natchniony. A potem show. Wiadomo, co się za tym kryje [WIDEO]

Leo Messi z przytupem wszedł do zespołu Interu Miami. Argentyńczyka podziwiać teraz można w rozgrywkach Leagues Cup, które są turniejem dla drużyn z amerykańskiej MLS i meksykańskiej Ligi MX. Dotychczas 36-latek w pięciu meczach tych zawodów zdobył aż osiem bramek i zanotował jedną asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi na tym samym poziomie co Maradona? Argentyńska dziennikarka zachwycona rodakiem

Messi błyszczy w Stanach. Co kryje się za jego cieszynkami?

Poza niesamowitą formą Messiego w Stanach Zjednoczonych media na całym świecie rozpisują się także na temat jego tajemniczych cieszynek, które wykonuje od czasu przeprowadzki za ocean. Argentyńczyk już w drugim meczu w Interze przeciwko Atlancie United, po zdobyciu bramki, wyprostował dłoń w stronę trybun, po czym zamknął pięść.

W następnym meczu z Orlando City Messi znów wykonał interesujący gest po wpisaniu się na listę strzelców, tym razem krzyżując ręce na klatce piersiowej. W sobotę jego Inter Miami zmierzył się natomiast z zespołem Karola Świderskiego, Kamila Jóźwiaka i Jana Sobocińskiego - Charlotte FC. Spotkanie zakończyło się wygraną Interu Miami 4:0, a Messi strzelił w tym meczu jednego gola. Po nim zwrócił się w stronę trybun i w charakterystyczny sposób zgiął palce.

Świetne wieści dla kibiców polskich drużyn. Chodzi o europejskie puchary

Co łączy te wszystkie tajemnicze cieszynki? Filmy Marvela. Każda z wyżej wymienionych celebracji odnosiła się do innego superbohatera znanego z produkcji amerykańskiego studia. Kolejno były to nawiązania do Thora, Czarnej Pantery, a ostatnio do Spider-Mana. Wspomniane zgięcie palców w meczu z Charlotte FC to próba naśladowania strzelania pajęczyną, a więc jednej z supermocy komiksowego Petera Parkera.

Kabaret na meczu Świątek. I to podczas wymiany. Konsternacja [WIDEO]

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Jak podaje hiszpańskie "Mundo Deportivo", Messi, wykonując te cieszynki, zawsze zwraca się ku swojej rodzinie siedzącej na trybunach, gdyż to właśnie jego synowie - Thiago, Mateo i Ciro - są wielkimi fanami poczynań superbohaterów Marvela. Poza tym Argentyńczyk z pewnością zyskuje jeszcze większe uznanie amerykańskiej widowni, która uwielbia takiego rodzaju show i nawiązania do popkultury, jakie wykonuje Messi po swoich bramkach. Po wyeliminowaniu Charlotte FC Inter Miami w półfinale Leagues Cup zmierzy się z Philapdelphią Union. Jeśli wygra, w finale turnieju zagra ze zwycięzcą starcia Monterrey - Nashville FC.