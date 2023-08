Ronaldo w końcu się doczekał. Został bohaterem w finale. Co za mecz! [WIDEO]

Arabski Puchar Mistrzów Klubowych to odpowiednik doskonale znanej nam Ligi Mistrzów na Bliskim Wschodzie. W finale tych rozgrywek spotkały się saudyjskie Al-Hilal i Al-Nassr. Decydujący mecz tego turnieju był szansą na pierwsze trofeum Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Nic więc dziwnego, że Portugalczyk tak zaciekle walczył o zwycięstwo.

Ronaldo walczy o arabską Ligę Mistrzów. Boisko pełne gwiazd

Al-Nassr do finału awansowało po zwycięstwie nad irackim Al-Shorta 1:0, a jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił z rzutu karnego Cristiano Ronaldo. Al-Hilal z kolei znalazło się tam dzięki wygranej w półfinale 3:1 z saudyjskim Al-Shabab, czyli byłym klubie Grzegorza Krychowiaka. W meczu finałowym na boisko wybiegły gwiazdy, które do niedawna mogliśmy oglądać w najlepszych klubach Europy. W barwach Al-Hilal w pierwszym składzie znaleźli się m.in. Kalidou Koulibaly, Ruben Neves czy Siergiej Milinković. Po drugiej stronie placu gry zagrali zaś m.in. Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović oraz Sadio Mane.

Spotkanie rozpoczęło się spokojnie, bez szaleńczego tempa. Szansa na pierwszego gola na King Fahd Stadium w Rijadzie przyszła dopiero w 15. minucie, gdy Cristiano Ronaldo podszedł do rzutu wolnego po faulu Milinkovicia-Savicia na Brozoviciu, jednak próba ta okazała się nieudana. Kwadrans później Al-Nassr miało kolejną szansę na otwarcie wyniku, gdy swoich sił spróbował Abdullah Al-Khaibari, jednakże przestrzelił daleko od bramki. Następnie gra nieco bardziej zintensyfikowała się, co widać po rozdanych przez arbitra żółtych kartkach. W 32. minucie ukarany tym kolorem kartonika został Brozović, a tuż przed przerwą takie ostrzeżenia dostali również Kalidou Koulibaly, Sultan Al-Ghannam z Al-Nassr i Ali Al-Bulaihi z Al-Hilal.

Niesamowita walka, gol Ronaldo i dwie czerwone kartki! Działo się w finale Arabski Puchar Mistrzów Klubowych

Druga część meczu wyglądała już o wiele ciekawiej. Oba zespoły bardzo na siebie naciskały, a tempo znacznie przyspieszyło. W końcu w 51. minucie kibice doczekali się pierwszego trafienia po kontrataku Al-Hilal. Zespół prowadzony przez Jorge Jesusa ruszył w stronę pola karnego rywali, gdzie świetnie na wolne pole wybiegł Malcom, były Zenita Sankt Petersburg i FC Barcelony. Brazylijczyk przyjął piłkę i wypatrzył niekrytego Michaela po drugiej stronie "szesnastki", po czym posłał wysokie podanie w stronę rodaka. Napastnik Al-Hilal "szczupakiem" wbił piłkę do bramki i dał zespołowi prowadzenie 1:0.

Po tym golu inicjatywę przejęło Al-Nassr, które już parę minut później było bliskie wyrównania. W 55. minucie na skraju pola karnego z prawej strony boiska faulowany był Ronaldo. Ze stałego fragmentu gry bardzo mocnym i celnym uderzeniem popisał się Anderson Talisca, jednakże równie dobrą dyspozycją wykazał się bramkarz rywali, który z dużym trudem, ale obronił strzał. Od 71. minuty Al-Nassr o wyrównanie musiało jednak walczyć w pomniejszonym składzie, gdyż czerwoną kartkę za faul na skraju pola karnego otrzymał jego obrońca Abdulelah Al-Amri.

Z każdą minutą na stadionie w Rijadzie emocje tylko rosły. Ataki Al-Nassr przyniosły w końcu skutek i na kwadrans przed końcem spotkania Cristiano Ronaldo po podaniu ze skrzydła mocnym strzałem z bliskiej odległości pokonał bramkarza Al-Hilal, wyrównując na 1:1.

Chwilę po wznowieniu gry przez Al-Hilal na świetniej pozycji pokazał się Milinković-Savić. Dostał dalekie podanie i wyprzedzając obrońcę wychodził sam na sam, gdy nagle w polu karnym zatrzymany został przez obrońcę. Początkowo arbiter wskazał na jedenasty metr, jednakże po obejrzeniu powtórki w systemie VAR cofnął decyzję. W 79. minucie kolejny zawodnik Al-Nassr został ukarany czerwoną kartką, lecz tym razem był to rezerwowy Nawaf Bouschal, który kartonik tego koloru ujrzał za dyskusje z sędzią.

Do regulaminowego czasu gry sędzia doliczył pięć minut, w trakcie których Al-Hilal za wszelką cenę starało się wykorzystać przewagę dwóch zawodników. Dogodną sytuację miał wówczas m.in. Milinković-Savić, który był bardzo blisko zdobycia bramki z główki. Mimo naprawdę częstych ataków nie udało im się wyjść na prowadzenie, więc do rozstrzygnięcia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Już na początku dodatkowych 30 minut Cristiano Ronaldo był bliski trafienia. Jego strzał z siedmiu metrów dosłownie z linii bramkowej wybił obrońca Ali Al-Bulayhi.

Po wielu niewykorzystanych okazjach w końcu przyszła bramka i to dla grającego w osłabieniu Al-Nassr. W 97. minucie do sytuacji sam na sam doszedł Sadio Mane, lecz jego strzał obronił bramkarz, a obrońcy wybili piłkę na przedpole. Stamtąd dobić próbował Seko Fofana, jednakże piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. Dopiero za trzecią próbą do siatki trafił Cristiano Ronaldo, który był ustawiony najbliżej bramki. Kompletując dublet Portugalczyk wyprowadził zespół na prowadzenie. Do końca spotkania niewiele się już działo. Al-Nassr za wszelką cenę broniło dostępu do bramki, a Al-Hilal nie było w stanie stworzyć żadnego zagrożenia. Mecz zakończył się wynikiem 2:1.

Cristiano Ronaldo został bohaterem, ale nie dokończył spotkania. W 112. minucie po starciu z rywalem doznał kontuzji i musiał opuścić murawę przy pomocy medyków.

Al-Hilal - Al-Nassr 1:2 (0:0)

Bramki: Michael (51'), Cristiano Ronaldo (74', 98')