Rozbił auto warte fortunę. O krok od tragedii. "Za bardzo ufał"

Pod koniec lipca doszło do niebezpiecznego zdarzenia na ulicach Amsterdamu. Jak się teraz okazuje, Rolls Royce, który zderzył się z innym samochodem należał do gwiazdy Chelsea. Oba auta zostały poważnie zniszczone. Zdjęcia z wypadku pokazują, jak niewiele brakowało do tragedii.

3 Fot. twitter.com/TheChelseaForum, Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Otwórz galerię Na Gazeta.pl