Federacja Clout MMA miała problemy z transmisją swojej gali w systemie Pay Per View (PPV). Okazało się, że transmisję zakłócali hakerzy. Część zysku z PPV miała trafić do zawodników, ale Tomasz Hajto postanowił zrzec się swoich pieniędzy. W ostatnim wywiadzie powiedział, że domagał się przekazania kwoty na konkretny cel. Odniósł się także do kwestii hakerów.

Hajto nie chciał pieniędzy z PPV gali Clout MMA

Tomasz Hajto pozytywnie zaskoczył w oktagonie, kiedy dotrwał do drugiej rundy walki ze Zbigniewem Bartmanem. Były piłkarz był jednak zmuszony się poddać poprzez duszenie ze strony byłego siatkarza.

- Ogólnie mój debiut w MMA był fajnym przeżyciem. Poznałem fajnych fighterów. Poznałem też inną specyfikę sportu. W pierwszej rundzie zrobiłem błąd. Nie posłuchałem trenerów. Miałem odskoczyć i przede wszystkim oddychać po każdym uderzeniu. Tymczasem ja nabrałem powietrza i poszedłem w bójkę, przepychankę i to mi zabrało tlen. Ale też wiem, jakie wnioski wyciągnąć, gdy w przyszłości znowu będę chciał zawalczyć, a taki plan jest - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Hajto zrezygnował z części wypłaty za swój udział w walce na gali Clout MMA. Opuścił pieniądze z tytułu oglądalności w PPV. Chciał, by federacja przekazała je na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Hajto wsparł ten ośrodek już kolejny raz. Wcześniej przekazał m.in. prezent od Bartmana, czyli koszulkę z nazwiskiem Pedro Paulety na plecach.

- Gdy za pierwszym razem odwiedziłem ośrodek przy Tynieckiej, niewidomy chłopak zagrał mi w podzięce piosenkę na fortepianie. Moja mama jest profesorem muzyki, sam grałem na fortepianie. Ta sytuacja bardzo mnie ujęła. Myślę, że największą tragedią jest właśnie nie widzieć - wyjaśnił.

Hajto o sytuacji z hakerami: "Nie mogę przeboleć"

Serwery Clout MMA zostały zajęte przez hakerów, przez co pojawiły się problemy z przekazem na żywo z gali. Przez ich atak nie można było m.in. wykupić transmisji. Hajto nie rozumie takiego postępowania, ponieważ utrudnia ono potencjalną pomoc potrzebującym za pieniądze otrzymane z gali.

- Szkoda trochę, że hakerzy "wbijali się" na stronę MMA Clout i blokowali wykupywanie PPV, w tym wykupywanie przez mój kod. Serwery były poblokowane przez nich, a gdyby nie to, to te dzieci dużo więcej by dostały. Nie mogę przeboleć, że w sytuacji, w której można komuś pomóc, wkrada się jakiś złodziej i w ogóle blokuje nową federację, która zatrudnia ludzi, wynajmuje halę, zatrudnia ochronę, wynajmuje biura, organizuje konferencje. Daje wszystkim współpracownikom zarobić, a ktoś robi wszystko, żeby to zhackować - oburzał się w wywiadzie dla Polsatu Sport.

Hajto może wrócić do klatki, ale jest dziś bliżej powrotu na anteny Polsatu Sport jako ekspert w studiu przy meczach piłkarskch.