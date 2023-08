Cudowny gol Polaka dla Los Angeles FC [WIDEO]

Gdyby nie kontuzja Mateusz Bogusz prawdopodobnie byłby teraz w zupełnie innym miejscu. Niestety, utalentowany pomocnik już doznał zerwania więzadeł krzyżowych przednich w lewym kolanie, co znacznie spowolniło jego rozwój. W marcu tego roku pomocnik zdecydował się na dosyć popularny w ostatnim czasie ruch polskich piłkarzy i przeniósł się do amerykańskiej MLS, a konkretnie do Los Angeles FC, aktualnego mistrza kraju.

Mateusz Bogusz z trzecim golem za oceanem. Przepiękne trafienie nie dało jednak awansu

Jak na razie Polak radzi sobie całkiem nieźle. W tym sezonie MLS zdobył dwie bramki i zanotował tyle samo asyst w 17 występach. Warto podkreślić, że tylko trzy z nich był w pełnym wymiarze czasowym, co oznacza, że nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby się wykazać.

Aktualnie trwa przerwa w rozgrywkach ligowych ze względu na Puchar Ligi rozgrywany między drużynami z MLS i meksykańskiej Ligi MX na przełomie lipca i sierpnia. Zespół Mateusza Bogusza był rozstawiony, dlatego nie musiał brać udziału w fazie grupowej i rywalizację mógł zacząć dopiero od 1/32 finału. W niej Los Angeles FC rozbiło meksykański Juarez aż 71, a w 1/16 finału pokonało 4:0 Real Salt Lake. Podczas drugiego z tych meczów Polak zaliczył dwie asysty, a w obu rozegrał po 90 minut.

W ćwierćfinale Los Angeles FC trafiło na meksykańskie Monterrey. Spotkanie dla Bogusza i jego kolegów rozpoczęło się bardzo dobrze. Już w 2. minucie udało im się zdobyć bramkę, za sprawą Denisa Bounga, który trafił z rzutu karnego. Prowadzenie w 42. minucie podwyższył Mateusz Bogusz, który pięknie uderzył zza pola karnego i pokonał bramkarza rywali technicznym uderzeniem.

Nic nie zwiastowało, że po tak dobrej pierwszej połowie ekipa z LA może przegrać ten mecz. Nic bardziej mylnego. Meksykanie najpierw strzelili gola kontaktowego dobrze znany fanom La Liga Sergio Canales, były gracz m.in. Realu Madryt czy Realu Betis, który przeniósł się do Monterrey tego lata. Następnie bramkę samobójczą zdobył Sergi Palencia, a o zwycięstwie Meksykanów przesądziło trafienie Rogelio Funes Moriego z 88. minuty.

Kolejny mecz Los Angeles FC rozegra 21 sierpnia. Wówczas wznowione zostaną rozgrywki MLS, a Bogusz i jego koledzy zmierzą się w domowym spotkaniu z Colorado Rapids.