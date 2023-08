Kane miał podróż z problemami. Bayern dopina transfer. Debiut już w sobotę?

Bayern Monachium o Harry'ego Kane'a zabiegali już od dłuższego czasu. Wydaje się, że tym transferem w końcu zapełnią lukę po Robercie Lewandowskim, który rok temu dołączył do FC Barcelony. Za nową "dziewiątkę" mistrzowie Niemiec musieli zapłacić ponad 100 milionów euro.

Kane jest już w Monachium. Możliwe, że lada moment zadebiutuje w Bayernie

Jak informował na Twitterze dziennikarz Fabrizio Romano, Tottenham za swojego napastnika otrzyma wspomniane 100 milionów oraz bonusy w wysokości 20 milinów euro. Kontrakt Kane'a w Bayernie będzie obowiązywał przez cztery lata i zostanie podpisany zaraz po testach medycznych, na które Anglik właśnie przyleciał do Monachium.

Informację o przybyciu Kane'a do stolicy Bawarii podał na Twitterze znany dziennikarz Sky Sports Florian Plettenberg. Co jednak najciekawsze to druga wieść zawarta w poście Niemca. Dodał on, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy nabytek Bayernu będzie mógł zadebiutować już w sobotę, gdy monachijczycy zmierzą się z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec. Rejestracja piłkarzy na to spotkanie trwa do godziny 15:00, a samo widowisko zaplanowane jest na 20:45.

Losy transferu kapitana reprezentacji Anglii ważyły się jednak do dosłownie ostatniego momentu. Według relacji zagranicznych mediów Kane w piątek z rana udał się na lotnisko Stansted. Gdy piłkarz czekał już na samolot do Monachium, jego transfer wstrzymał Tottenham, mimo wcześniejszego porozumienia z Bayernem. Piłkarz na zielone światło czekał w domu w pobliżu portu lotniczego, a w tym czasie oba kluby jeszcze negocjowały ostatnie warunki umowy. Ostatecznie zawodnik otrzymał pozwolenie od londyńskiego zespołu godzinę później i od razu wyleciał do Niemiec.

Harry Kane w Tottenhamie z przerwami na wypożyczenia występował od 2009 roku. Na stałe napastnik był piłkarzem tego zespołu od 2013 roku, a jego transfer do Bayernu jest jego pierwszą przeprowadzką poza Anglię. 30-latek łącznie w Premier League rozegrał 320 meczów, w których zdobył 213 bramek i zanotował 50 asyst. Anglik przez cały ten okres aż trzy razy zostawał królem strzelców ligi, a w ubiegłym sezonie zajął pod tym względem drugie miejsce z 30 golami, ustępując tylko Erlingowi Haalandowi, który do siatki rywali trafiał 36 razy.