Rozczarowanie i krytyka. Boniek bez ogródek o polskich drużynach w pucharach

W kolejnym tygodniu eliminacji do europejskich pucharów polskie kluby wygrały tylko 50 proc. meczów. Tylko, bo po poprzednich tygodniach, polscy kibice mieli prawo poczuć się nadzwyczajnie dobrze i pewnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

We wtorek Raków Częstochowa pokonał 2:1 Aris Limassol w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na tym samym etapie eliminacji Ligi Konferencji Europy poradził sobie Lech Poznań, który pokonał 2:1 Spartaka Trnawa. Bardzo mocno rozczarowały za to Pogoń Szczecin oraz Legia Warszawa.

Boją się najazdu polskich kibiców. Alarm. "Chuligańscy mistrzowie świata"

Pierwsi przegrali na wyjeździe z belgijskim Gentem aż 0:5. Wicemistrzowie Polski nie dali zaś rady Austrii Wiedeń, przegrywając u siebie 1:2. - Legia faktycznie zawiodła. Grała nonszalancko i słabo. Wydaje mi się, że wcale nie stoi na straconej pozycji, może odrobić tę stratę. Wystarczy jej zwycięstwo 1-0 w Wiedniu, które będzie oznaczało dogrywkę - w rozmowie z portalem polsatsport.pl powiedział były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Boniek: To w ogóle nie do przyjęcia

- Zawiodła mnie zresztą nie tylko Legia. Wszystkie drużyny reprezentujące nas w pucharach nasze są tylko z nazwy, bo Polaków na boisku było mało w każdej z nich. To, co mnie najbardziej uderzyło, to łatwość traconych bramek. Porażka 0-5 Pogoni jest w ogóle nie do przyjęcia. Tym bardziej, że gdybym miał znaleźć w składach wszystkich przeciwników - Gent, Austrii, Spartaka piłkarzy dobrego, europejskiego formatu, to miałbym spore kłopoty. Nasi piłkarze są tacy sami jak rywale, w niczym im nie ustępują. Rywale nie mają żadnych wielkich gwiazd - dodał.

Organizatorzy przekroczyli granicę. W roli głównej Sabalenka. "To nie jest zabawne"

- Szkoda takiego obrotu sprawy, bo wydaje mi się, że losowanie polskich drużyn było znakomite i można było nawet śnić, że wszystkie dojdą do czwartej rundy eliminacji. Teraz sytuacja się skomplikowała. I wydaje mi się, że oprócz Rakowa, który jest już pewny występów w fazie grupowej, nie wiadomo tylko których rozgrywek, pozostałe drużyny muszą się strasznie napocić - zakończył Boniek.

Mecz Aris - Raków we wtorek o 19. Pogoń, Legia i Lech rewanż rozegrają w czwartek. Ich początek kolejno o 18, 19 oraz 20.