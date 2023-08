FC Barcelona chce wyrwać wielką gwiazdę za grosze. Transferowy majstersztyk

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami telenoweli z udziałem Kyliana Mbappe, który co prawda zadeklarował, że pozostanie w PSG na kolejny sezon, jednak Francuzi błagają go, aby odszedł i odciążył finansowo klub. Innym gwiazdorem, którego przyszłość pozostaje pod znakiem zapytania jest Neymar. Właściciele Paris Saint-Germain ewidentnie zmieniają podeście do piłkarzy, którzy niegdyś byli nietykalni. Nowa polityka może dotknąć także m.in. Marco Verrattiego.

Z ustaleń redakcji RMC wynika, że Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi i dyrektor sportowy Luis Campos chcą przeprowadzić w drużynie PSG prawdziwe trzęsienie ziemi. Ponoć panowie poinformowali m.in. wspomnianego Neymara, Renato Sanchesa oraz Juana Bernata, że nie ma dla nich miejsca w składzie. Na "czarnej liście" miało się znaleźć także nazwisko Verrattiego.

30-letni Włoch trafił do francuskiego zespołu już w 2012 roku. Od tamtej pory Marco Verratti rozegrał w paryskiej drużynie aż 416 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zaliczył 61 asyst. Obecnie doświadczony pomocnik może opuścić PSG. Jego sytuacji bacznie przygląda się FC Barcelona, która ostatnimi czasy jest mistrzem w pozyskiwaniu piłkarzy w promocyjnych cenach.

Hiszpańskie "Mundo Deportivo" przekazuje, że mistrzowie Hiszpanii kolejny raz będą chcieli ściągnąć Marco Verrattiego do drużyny. "We Francji upierają się, że włoski pomocnik nie liczy się już w projekcie trenera Luisa Enrique, a jego dni w paryskiej drużynie mogą być policzone. Najwyraźniej Nasser Al-Khelaifi chce przeprowadzić porządki w PSG, co wiąże się ze stratą kilku gwiazd zespołu. W takiej sytuacji Barcelona może być bardzo zainteresowana zawodnika, który był ich wielkim pragnieniem w 2017 roku. "Barca" ruszyła wówczas podczas okienka transferowym za Włochem, choć ostatecznie ten pozostał w Paryżu" - czytamy na łamach dziennika o Verrattim.

To nie pierwsze okienko, podczas którego Barcelona zabiega o sprowadzenie 55-krotnego reprezentanta Włoch. Swoją drogą, jeśli piłkarz faktycznie dołączyłby do klubu Roberta Lewandowskiego, pomoc hiszpańskiej drużyny złożona z Gundogana, De Jonga, Pedriego, Gaviego i Verrattiego wyglądałaby imponująco. Zawodnikiem PSG interesują się także Arabowie, którzy podbijają europejski rynek, kluby z MLS oraz Bayern Monachium. Obecna wartość 30-latka wynosi około 40 mln euro.