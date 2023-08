Runjaić wprost po porażce Legii. Tego nie mógł znieść. "Boli mnie to"

Legia Warszawa przegrała z Austrią Wiedeń w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Obie bramki dla gości zdobył 20-letni napastnik - Muharem Husković. Obie po błędach w obronie wicemistrzów Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pierwszy gol padł po niedokładnym podaniu Kacpra Tobiasza i jeszcze gorszym zagraniu Juergena Elitima. Akcja, po której padła druga bramka, zaczęła się od niepewnej interwencji Tobiasza, a zakończyła się bierną postawą całej linii defensywnej.

Kapitalne wieści dla Igi Świątek po zwycięstwie. Sabalenka zneutralizowana

Po meczu rozczarowania z błędów i wyniku nie krył trener Legii - Kosta Runjaić. - Jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo nie wszystko było tak, jak sobie zakładaliśmy przed meczem. Głupimi błędami oddaliśmy Austrii zwycięstwo - powiedział Niemiec na konferencji prasowej, cytowany przez portal legioniści.com.

Runjaić: Głupimi błędami oddaliśmy zwycięstwo

- Jeśli drużyna się otwiera, bo goni wynik i dąży do wyrównania, to naturalne, że przeciwnik będzie dochodził do okazji bramkowych. Natomiast co można zarzucić drużynie mającej 70 proc. posiadania piłki, oddającej 20 strzałów, z czego 8 celnych i mającej 6-7 okazji do zdobycia bramki? Nie wykorzystaliśmy tego, marnowaliśmy szanse i taki jest tego finał - dodał.

- Nikt nie ma wątpliwości, że drużyna szarpała, dawała z siebie wszystko. Boli jednak to, że daliśmy z siebie wszystko, a ostatecznie nie otrzymaliśmy nagrody. Nie jesteśmy w dobrej sytuacji przed rewanżem. Będziemy musieli wyszarpać awans. Mimo to wciąż jestem pozytywnie nastawiony do rewanżu - zakończył Runjaić.

To się dzieje! Hit transferowy lata staje się faktem. Bayern bije rekord

Rewanż Austria - Legia w czwarte, 17 sierpnia. Początek spotkania o 19:00.