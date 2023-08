PSG wysłało list do Mbappe. Przeszli samych siebie. Niewiarygodne, czym mu grożą

Przyszłość Kyliana Mbappe nadal stoi pod znakiem zapytania. Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że francuski gwiazdor chce zostać w drużynie i wypełnić kontrakt do czerwca 2024 roku, jednak PSG nie może zaakceptować decyzji piłkarza. Klub jest zdesperowany do tego stopnia, że wysyła listy do 24-latka, aby ten odszedł jak najszybciej. Wiązałoby się to z ogromnymi oszczędnościami pieniędzy.

3 Fot. Lewis Joly / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl