To miał być przyjemny wieczór na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, ale podopieczni Johna van den Broma musieli mocno się napracować, aby uzyskać korzystny wynik. Ostatecznie, mimo całkowitej dominacji przez znaczną część meczu, udało im się wygrać raptem 2:1, co jest najniższym wymiarem kary.

Trener rywala Lecha zadowolony mimo porażki. "Wszystko jest otwarte"

Mimo aż 80 proc. posiadania piłki w pierwszej połowie, bramki dla gospodarzy padły dopiero w drugiej połowie. Ich autorami byli Filip Marchwiński i Kristoffer Velde. Szkoleniowiec Spartaka Trnawa Michal Gasparik, który jako piłkarz reprezentował barwy m.in. Górnika Zabrze, spodziewał się takiego spotkania. - Zawodnicy dobrze pracowali w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, że na nas ruszą i będą grać wysoko. Mieliśmy z tym problem. Ofensywni gracze nie wiedzieli, jak utrzymać piłkę - analizuje trener ekipy ze Słowacji.

- W defensywnie było nawet ok. Stworzyli okazje, z którymi sobie poradziliśmy. Ale nie może się nam zdarzyć, że ostrzegamy zawodników, wychodzimy na boisko i od razu tracimy bramkę. Skorzystaliśmy ze zmian. Azango i Ristovski przynieśli ożywienie, dzięki czemu weszliśmy w mecz. Przy odrobinie szczęścia mogło się skończyć 2:2 - kontynuuje Gasparik, który w Zabrzu grał pod wodzą Adama Nawałki.

- To była ich jakość. Zdecydowanie chcieliśmy więcej grać piłką i dłużej się przy niej utrzymywać. Nie przebijaliśmy się przez ich wysoką obronę. Nie zbieraliśmy drugich piłek. Były pewne udane zagrania, na których będziemy budować swoją pewność u siebie. Lech nie będzie miał z nami łatwo. Wierzę, że wyprzedamy stadion. Wszystko jest otwarte - powiedział szkoleniowiec Spartaka Trnawa.

Goście jedyną swoją bramkę zdobyli w końcu spotkania po stałym fragmencie gry. To ma być jednak z broni słowackiego zespołu w konfrontacji z Lechem. - Przygotowywaliśmy się do nich. Wiedzieliśmy, że możemy uderzyć po stałych fragmentach gry. Mieliśmy cztery okazje. Mogły być po nich dwie lub trzy bramki. Jesteśmy z tego zadowoleni, bo jeden przywrócił nas do gry. Tak jak mówiłem, sprawa otwarta. Będziemy walczyć o awans - podsumował Michał Gasparik.

Rewanżowe starcie w Trnawie już za tydzień 17 sierpnia o godz. 20:00.