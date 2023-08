Fernando Santos odnaleziony. Pokazał się w tym miejscu

We wrześniu reprezentacja Polski zagra dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024. Fernando Santos wrócił do Polski i wziął się do pracy. Dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski uwiecznił wizytę selekcjonera na meczu Legii z Austrią Wiedeń (1:2) w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy. "Koniec urlopu" - czytamy.

