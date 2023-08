Drużyna Barcelony ma za sobą ostatnie sparingowe spotkanie przed nadchodzącym sezonem. We wtorek mistrzowie Hiszpanii pokonali Tottenham 4:2 w meczu o Puchar Gampera. Już w trzeciej minucie spotkania na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, który pokonał bramkarza rywali precyzyjnym strzałem z woleja. Okazuje się, że polski napastnik potrafi odnaleźć się nie tylko w polu karnym, ale i przy klawiszach.

Robert Lewandowski pokazał, co potrafi. Muzyczna integracja Barcelony

W ramach integracji drużyna FC Barcelony wybrała się do studia nagrań, gdzie zawodnicy mogli wziąć do rąk instrumenty muzyczne i spróbować wydobyć z nich jakiś dźwięk. Piłkarzom Xaviego towarzyszył portorykański piosenkarz Daddy Yankee. Krótką relację z całego wydarzenia opublikowano w mediach społecznościowych klubu.

Robert Lewandowski się "przebranżowił". "Zagrajmy"

- Cześć, jesteśmy w studio. Będę grał na kilku instrumentach razem z drużyną piłkarską. Szczerze mówiąc, zobaczmy, czy możemy skoordynować to, co robią na boisku i to, co zrobimy z instrumentami - powiedział muzyk.

W głównej roli mogliśmy oglądać Roberta Lewandowskiego, który niedawno dał popis podczas przyjęcia z okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej, śpiewając wspólnie z raperem Quebonafide. Tym razem kapitan reprezentacji Polski spróbował swoich sił m.in. na fortepianie. Tuż obok napastnika Barcelony usiadł Pedri, któremu najwyraźniej nie podobała się kompozycja muzyczna Lewandowskiego. Za to 20-latkowi dużo lepiej szło z tamburynem.

Pod koniec spotkania z Daddy'm Yankee piłkarze Xaviego zdobyli trochę nowych umiejętności. Przez chwilę Robert Lewandowski złapał rytm, do którego reszta piłkarzy Barcelony dołożyła grę na swoich instrumentach. Być może niebawem zawodnicy stworzą nowy latynoski hit lata. - Żartowaliśmy i żyliśmy chwilą, co jest najważniejsze. Wszyscy się tym cieszyliśmy - zakończył portorykański artysta.

W niedzielę 13 sierpnia Barcelona rozpocznie nowy sezon La Liga od wyjazdowego meczu z Getafe. Spotkanie odbędzie się o 21:30 polskiego czasu.