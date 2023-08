Piłkarskie legendy okryły się hańbą. Oferta z Rosji przyjęta

Po inwazji na Ukrainę rosyjski sport przestał mieć większe znaczenie na arenie międzynarodowej, niemal we wszystkich dyscyplinach. Reprezentacja i kluby nie mogą grać w europejskich rozgrywkach, a sportowcy są nawet niewpuszczani na terytorium niektórych krajów. Okazuje się, że Rosjanie wciąż mogą jednak liczyć na niektóre osoby.

Byli piłkarze zaakceptowali ofertę Rosji. Zagrają w meczu towarzyskim

Spartak Moskwy zamierza zorganizować spotkanie towarzyskie ku pamięci legendy klubu Ilji Cymbalara. Zmierzą się w nim byli piłkarze ekipy ze stolicy kraju oraz zawodnicy z reszty świata. Jak informuje dziennik "Sport-Express", zaproszenie na grę w tej drugiej drużynie przyjęli Santiago Canizares, Florent Malouda, Emmanuel Adebayor i Fernando Morientes. Trenerem tego zespołu będzie Massimo Carrera, który w przeszłości prowadził Spartaka.

- Fani będą z pewnością zadowoleni. Jeśli Carrera poprowadzi drużynę, z którą zmierzy się Spartak, kibice będą mogli zobaczyć ulubieńca klubu - powiedział były piłkarz Spartaka Andriej Tichonow w rozmowie ze "Sport-Express". Wspomniany mecz towarzyski ma się odbyć na początku września.

Otwarcie popiera Putina. Teraz zagra w Rosji

Nikogo z pewnością nie będzie dziwić obecność Emmanuela Adebayora. Były napastnik Arsenalu i Manchesteru City nie ukrywa sympatii do Władimira Putina. - Uwielbiam Putina. To prawdziwy lider. Gość z charakterem. Jeżeli powie "nie", to znaczy nie. Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to tak. Prędzej czy później rosyjski futbol musi wrócić do światowego sportu, do wielkich turniejów, takich jak mistrzostwa świata i Europy. Ponieważ Rosja jest największym krajem na świecie, z imponującą populacją, jest to ważne. I musi wrócić do piłki nożnej - stwierdził.

Ilja Cymbalar jest byłym piłkarzem Spartaka, z którym sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Rosji i dwukrotnie krajowy puchar. W ekipie z Moskwy rozegrał 204 mecze, w których zdobył 54 bramki. Zmarł w 2013 roku.