Siedem jedynek w Legii za mecz z Austrią. Aż trudno uwierzyć

Kacper Tobiasz - 1+. W teorii powinien dawać Legii spokój w bramce. W praktyce był pierwszym, który tworzył zagrożenie. To od jego niedokładnego podania do Juergena Elitima zaczęła się akcja bramkowa Austrii. To po jego niedokładnych zagraniach goście mieli kolejne szanse na gola. To też jego niepewne piąstkowanie nie zakończyło akcji, po której Austria podwyższyła na 2:0. Plus za interwencję z 86. minuty. Poza tym mecz do zapomnienia.

Radovan Pankov - 2. Nie dokończył pierwszej połowy z powodu kontuzji. Do tej pory nie pokazał się jednak z najlepszej strony. Miał kilka niedokładnych zagrań i kiepskich przyjęć piłki. Zmieniony przez Artura Jędrzejczyka.

Rafał Augustyniak - 2+. Długo wyglądał na zawodnika, dzięki któremu obrona Legii nie rozsypała się do reszty. Jednak to jego nieuwaga i nieporozumienie z Jędrzejczykiem sprawiły, że Muharem Husković z łatwością zdobył bramkę na 2:0 z pola karnego. W 78. minucie po jego niedokładnym zagraniu przed polem karnym Austria mogła zdobyć trzecią bramkę. Kilka minut później po kolejnym nieporozumieniu z Jędrzejczykiem Legię uratował Tobiasz.

Yuri Ribeiro - 3. Najlepszy z trzech środkowych obrońców Legii. Najlepszy nie oznacza jednak, że zagrał wybitny mecz. Po prostu ustrzegł się poważniejszych błędów, co przy czwartkowej mizerii w defensywie to i tak dużo. Wygrał 6 z 10 pojedynków, miał też jednak aż 17 strat.

Paweł Wszołek - 4. Najlepszy zawodnik Legii w przekroju całego meczu. To głównie dzięki Wszołkowi Legia tworzyła zagrożenie pod bramką Austrii. Wahadłowy wicemistrzów Polski robił, co chciał na prawej stronie, ale koledzy z drużyny marnowali jego pracę. W 32. minucie Wszołek zmarnował znakomitą okazję do strzelenia gola. Chwilę później był faulowany w polu karnym Austrii, jednak sędzia popełnił błąd i nie podyktował rzutu karnego.

Bartosz Slisz - 1. Najsłabszy mecz w tym sezonie. Chociaż Slisz zaczął go dobrze, od efektownego podania piętą, to z biegiem czasu było gorzej. Tylko w pierwszej połowie środkowy pomocnik dwukrotnie stracił piłkę na własnej połowie, dzięki czemu Austriacy wyprowadzili groźne kontrataki. Popełnił też błąd przy drugiej bramce dla gości. Zmieniony po godzinie przez Macieja Rosołka.

Juergen Elitim - 1+. Chociaż pierwsza akcja bramkowa dla Austrii zaczęła się od złego podania Kacpra Tobiasza, to i Elitim się nie popisał. To po jego złym podaniu piłkę dostał Dominik Fitz, który asystował przy bramce Huskovicia. Poza tym nerwowy i niedokładny na połowie Austrii.

Patryk Kun - 1. Obok Tobiasza najsłabszy zawodnik Legii. Kun od pierwszej minuty wyglądał na spiętego, grał niedokładnie. Były piłkarz Rakowa tracił piłki, przegrywał pojedynki, nie tworzył zagrożenia pod bramką Austrii.

Josue - 3+. Obok Wszołka i Ernesta Muciego jedyny zawodnik Legii, który zasłużył na pochwałę. Kapitan Legii starał się przyspieszać grę w środku pola, miał kilka niekonwencjonalnych zagrań, ale wszystko na nic. Po jednym z jego podań wyborną okazję do strzelenia gola zmarnował Tomas Pekhart.

Marc Gual - 1. Trudno napisać coś dobrego o jego występie. Od pierwszej minuty można było odnieść wrażenie, że Hiszpan gra swój mecz. Gual nie rozumiał się z kolegami, był wiecznie spóźniony, niedokładny. Słabiutki występ.

Tomas Pekhart - 1+. Schodził po piłkę, przepychał się, szarpał, ale niewiele z tego nie wynikało. Kiedy wypracowywał sobie pozycję w polu karnym, nie otrzymywał podań. Po przerwie zmarnował stuprocentową okazję, a w innej sytuacji posłał piłkę wysoko w trybuny.

Artur Jędrzejczyk - 2+. W 37. minucie zmienił kontuzjowanego Pankova. Długo trudno było się do niego przyczepić, aż w końcu przysnął w polu karnym, co skończyło się drugą bramką dla gości.

Ernest Muci - 4+. Jedyny zmiennik, który wniósł ożywienie do gry Legii. Muci oddał dwa groźne strzały na bramkę Austrii, jednak żaden z nich nie dał Legii gola. Udało się za trzecim razem, w 87. minucie.

Maciej Rosołek - 1+. Miał ponad pół godziny, by dodać argumentów w grze ofensywnej Legii. Nie dodał. Kiepska zmiana.

Makana Baku, Juergen Celhaka - grali za krótko, by ich ocenić. Baku należy jednak pochwalić za asystę przy bramce Muciego.