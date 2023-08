Najgorszy karny w historii. Na tym poziomie coś takiego nie ma prawa się zdarzyć! [WIDEO]

We wtorek 8 sierpnia wieczorem odbył się jeden z wielu meczów 1/64 finału angielskiego Carabao Cup między Accrington Stanley a Bradford City. Oba kluby grają w EFL League Two, to poziom rozgrywkowy o trzy poziomy niżej niż Premier League. Wyprzedza je jeszcze EFL League One i Championship. Jeden z piłkarzy nie będzie wspominał dobrze tego dnia ze względu na koszmarne wykonanie rzutu karnego.

Carabao Cup. Tak strzelać rzutów karnych nie można

W spotkaniu między Accrington i Bradford do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs jedenastek. W regulaminowym czasie gry było bowiem 1:1 po golach Andrewsa i Pattisona. W rzutach karnych skuteczniejsi byli goście z Bradford. Więcej niż o wyniku mówi się dziś w Anglii o koszmarnym wykonaniu jednego karnego przez zawodnika Accrington.

Do trzeciego strzału w serii jedenastek po stronie gospodarzy podszedł Korede Adedoyin. Gdy zawodnik rozbiegał się, nic nie zwiastowało jeszcze nadchodzącej tragedii. Piłkarz tuż przed futbolówką poślizgnął się i nieczysto trafił. Piłka toczyła się jednak w kierunku bramki i wydawało się, że padnie gol.

Wtedy, rzucający się w przeciwnym kierunku golkiper, podniósł się i końcówkami palców zdołał wyjąć piłkę tuż sprzed linii bramkowej. Adedoyin nie mógł uwierzyć, że w taki sposób zmarnował rzut karny. Przez kilkadziesiąt sekund leżał na murawie z twarzą zakrytą dłońmi. Również fani nie mogli uwierzyć w taki obrót spraw.

W sieci pojawiły się także zdjęcia bramkarza z momentu obrony karnego. Podczas wybijania piłki golkiper tylko się uśmiechnął.

Piłka nożna widziała już wiele. Jednak patrząc na ten rzut karny, wydaje się, że rzeczywiście był to jeden z gorszych karnych. A reakcja samego zawodnika potwierdza, że on sam miał świadomość tego, jak bardzo zepsuł próbę. Zwłaszcza że po niej Accrington straciło szansę na awans i przegrało mecz.