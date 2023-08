Transfer Harry'ego Kane'a na ostatniej prostej! Oferta przyjęta. Hit nad hity

Priorytetem transferowym Bayernu Monachium tego lata było ściągnięcie napastnika klasy światowej, który godnie wypełni lukę po Robercie Lewandowskim. Wybór padł na Harry'ego Kane'a. Bawarczycy od dłuższego czasu starali się o niego, aż wreszcie się udało.

Bayern dogadał się z Tottenhamem ws. Kane'a

Dotychczas Tottenham odrzucał oferty za Harry'ego Kane'a. Prezes londyńczyków wiedział, że tegoroczne letnie okienko transferowe to ostatnia szansa na zarobienie na Angliku, który ma kontrakt z "Kogutami" ważny jeszcze przez rok. Daniel Levy postawił warunki, które Bayern Monachium zdołał spełnić.

Jak podaje David Ornstein na łamach "The Athletic", powołując się na swoje źródła w Niemczech, Bawarczycy i Tottenham osiągnęli porozumienie, na mocy którego ma dojść do sprzedaży Kane'a do mistrza Niemiec za ponad 100 mln euro plus bonusy. Kolejne źródła potwierdzają, że będziemy mieli transferowy hit.

To przełom w sprawie transferu, bowiem Sky Sports informował w niedzielę, że londyńczycy odrzucili ofertę za równe 100 mln euro, która miała być ostateczną propozycją. Rozmowy jednak wciąż trwały i obie strony dogadały się ws. transakcji.

Teraz wszystko jest w rękach kapitana Tottenhamu i reprezentacji Anglii. Dotychczas poważnie rozważał odejście z klubu, ponieważ Bayern jest w stanie mu zapewnić walkę o trofea, a żadnego pucharu jeszcze nie wygrał w swojej karierze. Grał w finale Ligi Mistrzów, mistrzostw Europy i krajowych pucharów, ale te mecze kończyły się porażkami. W tym sezonie zabraknie Tottenhamu w europejskich pucharach.

Z drugiej strony ma bardzo mocno cenić sobie współpracę z trenerem Ange Postecoglu, dlatego brał pod uwagę możliwość pozostania w północnym Londynie. Władze Tottenhamu nawet rozmawiały z Kanem nt. przedłużenia umowy, ale nie było żadnych postępów w tej sprawie.

Według Ornsteina decyzja ma zapaść przed niedzielnym meczem Tottenhamu z Brentfordem w ramach pierwszej kolejki nowego sezonu Premier League. Zdaniem Fabrizio Romano Kane może zadecydować o transferze jeszcze w czwartek. Z kolei Christian Falk przekonuje, że Bayern jest optymistycznie nastawiony ws. transferu i może dopiąć go nawet dziś. Kerry Hau ze stacji Sport1 podaje, że umowa jest już w trakcie przygotowania. Kane podpisze kontrakt na pięć lat.

Transfermarkt wycenia Harry'ego Kane'a na 90 mln euro. 28 lipca skończył 30 lat.