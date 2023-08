Burza w polskim klubie. Władze mają dość. Drastyczny krok

W połowie lipca wystartował sezon w polskich ligach. Kilka dni temu wystartowała także rywalizacja w Pucharze Polski z udziałem m.in. zespołów z II ligi. Po spadku na trzecim stopniu rozgrywkowym rywalizuje Sandecja Nowy Sącz, dla której nie był to udany początek sezonu.

Tomasz Kafarski odsunięty od prowadzenia Sandecji. Pokłosie falstartu

Piłkarze z Nowego Sącza w pierwszych trzech kolejkach ligowych wywalczyli zaledwie punkt po remisie z Radunią Stężyca. Ponadto zanotowali oni porażki z Olimpią Grudziądz oraz Skrą Częstochowa. Jakby tego było mało, odpadli z Pucharu Polski już w rundzie wstępnej po porażce z Garbarnią Kraków.

Takie wyniki nie umknęły uwadze władzom klubu. W środę wieczorem na oficjalnej stronie Sandecji ukazał się komunikat z informacją o odsunięciu od prowadzenia pierwszego zespołu trenera Tomasza Kafarskiego. Jego zastępcą, nie wiadomo czy tymczasowym, czy na dłużej, został Janusz Świerad. 53-latek ma przygotować zespół do najbliższego starcia ligowego. W przeszłości pracował on m.in. w Stali Mielec czy Arce Gdynia.

Kafarski prowadził Sandecję od marca i było to drugie podejście do pracy w Nowym Sączu. Zespół spadł jednak z I ligi. Łączny bilans nowosądeczan pod wodzą Kafarskiego to dwa zwycięstwa, cztery remisy i 10 porażek. Wcześniej 48-latek pracował m.in. w Lechii Gdańsk, Bytovii Bytów czy też Chojniczance.

Kolejny mecz Sandecja rozegra w sobotę 12 sierpnia. Jej rywalem będą rezerwy Zagłębia Lubin.