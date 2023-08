Dramat polskiego bramkarza. "Wyglądał, jakby miał się rozpłakać"

Dla Bartosza Klebaniuka środowy wieczór był istnym koszmarem. Wpuścił pięć goli w meczu Pogoni Szczecin z KAA Gent (0:5), przy pierwszych trzech wina zdecydowanie leżała po jego stronie. Na 21-latka spada ogromna fala krytyki i hejtu.

Koszmar Klebaniuka. Dziennikarz nie zostawia na nim suchej nitki

Bartosz Klebaniuk popełnił trzy bardzo poważne błędy. Przy pierwszym straconym golu piłka wyleciała mu z rąk, gdy chciał łapać strzał z dystansu. Przy drugim wyszedł za wcześnie i za daleko, co pozwoliło Giftowi Orbanowi przelobować golkipera strzałem głową. Przy trzecim trafieniu Gentu dostał złe podanie od obrońców, ale odegrał jeszcze gorzej. Zrobił to za lekko, w wolną przestrzeń, co wykorzystał Hugo Cuypers, strzelając do praktycznie pustej bramki.

Co prawda cała obrona Pogoni grała niepewnie, ale gromy posypały się na młodego bramkarza "Portowców". Słów krytyki nie szczędził także Adam Krokowski, autor podcastu "Głos Portowców" i dziennikarz portalu dumapomorza.pl. Jego zdaniem Klebaniuk po takim występie nie będzie w stanie zrehabilitować się w barwach Pogoni.

- Moim zdaniem zakończył karierę w Pogoni, a może nawet w poważnej piłce. Podnieść się z czegoś takiego będzie mu bardzo ciężko. Wcześniej puścił bramkę Podolskiego z połowy boiska, podobnie w Pucharze Polski. To można było jakoś tłumaczyć, ale dziś się nie da - mówił na kanale YouTube portalu meczyki.pl.

Według Krokowskiego ciężar gatunkowy meczu z Gentem przerósł Klebaniuka, który nie wytrzymał mentalnie. Sytuację pogarszają złośliwe i pełne nienawiści komentarze, jakie pojawiają się na jego temat i pod jego postami w mediach społecznościowych.

- Chłopak nie uniósł kompletnie tego meczu. Wyglądał jakby się miał za chwilę rozpłakać. To jest jeszcze dzieciak. Jak widzę, co na jego Instagramie wypisują ludzie... Debile znajdą się wszędzie. Będzie potrzebował ogromnego wsparcia - ocenił dziennikarz będący blisko Pogoni.

Bartosz Klebaniuk jest piłkarzem Pogoni od końca 2021 r. Ma ważny kontrakt z "Portowcami" do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 300 tys. euro. Starcie z Gentem było jego drugim występem w tym sezonie. Wcześniej wystąpił w rewanżowym meczu z Linfield (3:2).