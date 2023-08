Przełamanie Arkadiusza Milika. Czekał aż trzy miesiące [WIDEO]

Ostatniego gola dla Juventusu Arkadiusz Milik strzelił 30 kwietnia w meczu z Bologną. Od tego czasu zagrał dziewięć spotkań w barwach "Starej Damy" (Serie A, Liga Europy, mecze towarzyskie). W tym okresie nie miał udziału przy żadnej z bramek turyńczyków.

Milik przełamał się w Juventusie

W dwóch przedsezonowych sparingach Arkadiusz Milik zagrał łącznie 77 minut. Dostał nieco ponad pół godziny z Milanem (3:2) i całą drugą połowę z Realem Madryt (3:1), ale nie strzelił gola, nie zanotował też asysty.

Przełamanie nastąpiło w sparingu, który był jednocześnie pierwszym meczem Juventusu w sezonie na Allianz Stadium. Pierwszy skład "Starej Damy" zmierzył się z rezerwową drużyną, która na co dzień gra w Serie C. Faworyt był oczywisty. Juventus potwierdził swoją gotowość do walki w nowym sezonie, wygrywając aż 8:0.

Popis umiejętności dał Kaio Jorge. 21-letni Brazylijczyk popisał się hat-trickiem. Na listę strzelców wpisali się też Dusan Vlahović (dwa razy), Moise Kean, Dean Huijsen i właśnie Milik.

Polak strzelił gola w 72. minucie. Dopadł do piłki po tym, jak ta szczęśliwie odbiła się od nogi przewracanego wcześniej Kenana Yildiza. Wyprzedził obrońców, przyjął, popatrzył i uderzył mocno obok lewej ręki bramkarza. Po jego trafieniu Juventus prowadził 6:0. Kilka minut później Milik asystował przy golu Kaio Jorge na 7:0.

Poniżej skrót z towarzyskiego spotkania Juventusu z rezerwami. Akcja bramkowa Mlika zaczyna się w 1:50 filmu.

Arkadiusz Milik został wykupiony tego lata przez "Starą Damę" z Olympique Marsylia. Na jego pozostaniu w Turynie bardzo zależało trenerowi Massimiliano Allegriemu. Polski napastnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 r.

W tym sezonie Juventus może skupić się na grze na krajowym podwórku, w Serie A i Coppa Italia. Za sprawą kary punktowej w zeszłym sezonie za nieprawidłowości finansowe stracił miejsce w Lidze Mistrzów, spadając na siódmą pozycję w ligowej tabeli. Został jednak wykluczony z udziału w Lidze Konferencji Europy przez UEFA. To kara za sztuczne zawyżanie wartości piłkarzy i ukrywanie części ich płac w trakcie pandemii koronawirusa.