Pogoń Szczecin chciała napisać historię. Prawie się udało

Pogoń Szczecin nie miała żadnych szans z KAA Gent i przegrała na wyjeździe aż 0:5. To praktycznie przekreśla jej szanse na awans do ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Jednocześnie jest to jedna z najwyższych porażek polskiego klubu w europejskich pucharach.

