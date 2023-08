Oszust czy cwaniak? Jest nagranie. Fani podzieleni po "akcji" Messiego [WIDEO]

Złoto mundialu, cztery wygrane Ligi Mistrzów, mistrzostwo olimpijskie, tytuł Copa America, 10 mistrzostw Hiszpanii, dwa zwycięstwa w Ligue 1, oraz rekordowe siedem Złotych Piłek - tak prezentują się najważniejsze sukcesy Leo Messiego. 36-latek może się czuć spełniony, bo wydaje się, że mundialem w Katarze definitywnie zamknął dyskusję dotyczącą tego, kto jest najlepszym graczem w historii futbolu. A skoro ją zamknął, to otworzył się na nowy rozdział, albo wręcz płatny urlop, bo tak - z przymrużeniem oka - można opisać jego przejście z Paris Saint Germain do Interu Miami.

A że zazwyczaj na urlopach się dobrze bawi, to i Messi bawi się w USA. W nowym klubie Argentyńczyk wystąpił w czterech oficjalnych meczach i już strzelił siedem goli. Wystarczyły mu niewiele ponad dwa tygodnie, by pobić rekord MLS. Żaden zawodnik w historii ligi nie wszedł do niej tak dobrze. Nikt przed Messim tak nie strzelił tak szybko siedmiu goli w klubie MLS. A Messi zdobył w dodatku aż dwa gole bezpośrednio z rzutów wolnych. Ten drugi wolny wywołał jednak dużo kontrowersji.

- Dla niego rzut wolny jest jak rzut karny dla każdego innego gracza - tak o Leo Messim mówił trener FC Dallas, Nico Estevez. Jego ekipa przekonała się o tym na własnej skórze w poniedziałkowym meczu Leagues Cup. Messi w decydującym momencie popisał się fenomenalnym trafieniem z wolnego. Rywale nie kryli bezradności, a kibice złości.

Gdy sędzia zajmował się ustawieniem murem, to Messi aż pięciokrotnie zmienił pozycję piłki, tak by zajmowała lepszą pozycję do oddania strzału. Możecie to zobaczyć tutaj:

"Ten film, na którym Lionel Messi powoli i podstępnie przesuwa piłkę w lewo, aby mieć lepszy kąt przy rzucie wolnym, jest dobrym przypomnieniem, że nawet najlepsi sportowcy na świecie nieustannie szukają przewagi" - komentuje Joe Pompliano, którego śledzi ponad pół miliona obserwujących. Pod filmikiem pojawia się dużo wpisów, że "Messi to oszust", ale obrońcy Argentyńczyka słusznie przypominają, że do takich sytuacji dochodzi często i bardziej pasuje określenie "cwaniak".

Transfer Messiego wywołał ekstazę w USA. Okazuje się, że przenosiny legendy Barcelony spowodowały problemy u dostawcy koszulek Interu Miami Adidasa. Firma przekazała w oświadczeniu, że fani, którzy chcą kupić oryginalną koszulkę Interu Miami z nazwiskiem Mesiego, będą musieli poczekać na dostawę do połowy października, ponieważ popyt na nią jest "bezprecedensowy". Cena wynosi 160 dolarów, czyli około 640 złotych.