Cristiano Ronaldo pokazał, co potrafi. Bohater. Jest w finale

Arabski Puchar Mistrzów Klubowych wchodzi w decydującą fazę. Ale cofnijmy się na moment do fazy grupowej. W grupie C rywalizowały: saudyjskie Al Shabab, tunezyjskie US Monastir, egipski Zamalek oraz właśnie Al Nassr. Klub Cristiano Ronaldo zaczął od bezbramkowego remisu z Al Shabab, by kilka dni później pokonać gładko US Monastir 4:1. W trzecim spotkaniu 38-letni Ronaldo pewnym strzałem głową doprowadził do remisu 1:1 z klubem Zamalek. Dla Portugalczyka było to drugie trafienie w tym turnieju. Trzeciego gola strzelił w niedzielę, gdy Al Nassr bez kłopotów poradziło sobie z klubem Raja Casablanca (3:1) w ćwierćfinale.

A co się działo w półfinale?

W półfinałowym starciu Al Nassr mierzyło się z irackim Al Shorta, a gola na wagę zwycięstwa strzelił, rzecz jasna, Cristiano Ronaldo. W 75. minucie popisał się pewnym strzałem z rzutu karnego.

Więcej goli w tym meczu nie padło. I tym samym Al Nassr awansowało do finału, gdzie zagra z wygranym pary Al-Hilal vs. Al Schabab.

W ataku saudyjskiego klubu zagrał także Sadio Mane, który był wielką gwiazdą Liverpoolu, jednak w Bayernie Monachium nie dał rady zastąpić Roberta Lewandowskiego i po zaledwie roku opuścił Bundesligę. Sukcesy z Ronaldo chcą osiągnąć także Seko Fofana ściągnięty z Lens oraz Marcelo Brozović, który przez lata był najważniejszym ogniwem pomocy Interu Mediolan, finalisty Ligi Mistrzów.

Ronaldo chce coś wreszcie wygrać z Al Nassr

Portugalczyk liczy, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego, w którym mistrzem Arabii Saudyjskiej zostało Al-Ittihad FC, dokąd właśnie trafił Karim Benzema. Al Nassr zajęło drugie miejsce, a podium uzupełnił Al-Hilal.